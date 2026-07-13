Servicebiträde, Operationsavdelning 3, AnOpIva, Umeå
Region Västerbotten, An op iva Umeå / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-13
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom kliniken för anestesi, operation och intensivvård bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för luftburen intensivvård i norr samt att bedriva forskning, utveckling och undervisning.
Operation 3 i Umeå söker nu ett servicebiträde.På vår avdelning jobbar vi med högspecialiserad cancerkirurgi och kärlkirurgi. Övre-gastrokirurgi som pancreas-, lever- och esofagusresektioner. Colo-rectalkirurgi, gynekologi, urologi och endokrinkirurgi så som bröst och thyreoideaoperation. Avancerad kärlkirurgi så som bukaorta och carotiskirurgi. Flera operationer från de nämnda specialiteterna utförs via robotassisterad operationsteknik. Vi ansvarar även för organdonation och multitrauma.
Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll? Vi söker nu ett servicebiträde till Operationsavdelning 3 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som servicebiträde hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du är en viktig del av operationsavdelningen och kommer att vara en person som får det dagliga arbetet att fungera optimalt. Du kommer att vara en viktig del i att vi kan leverera en god och säker vård till patienten.
I tjänsten som servicebiträde utför du vårdnära servicearbete, som exempelvis städning av operationssalar mellan operationerna och iordningsställande av operationssalar, rengöring av verksamhetens hjälpmedel och utrustning, påfyllning av dagligt förbrukningsmaterial, tömning och transport av tvätt och avfall, inlämning av preparat/prover till provinlämningen. Dessutom ser du till att den fysiska arbetsmiljön är inbjudande och att vårdpersonalen har goda praktiska förutsättningar för att utföra det dagliga arbetet.
Arbetsplatsen präglas av en hög kompetens, flexibilitet, god gemenskap och framåtanda. Det är ett aktivt arbete där tunga lyft förekommer. Du är en viktig del av arbetslaget på avdelningen.
Arbetet är förlagt till vardagar och vardagkvällar.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att ha kontakt med människor, är social och har blick för service. Är du flexibel, tycker om att arbeta i team såväl som självständigt och är pålitlig samt noggrann besitter du rätt egenskaper för arbetet. Det är viktigt att du har ett gott bemötande till personal, patienter och anhöriga i sjukhusmiljö. Vi ser gärna att du som söker har ett intresse för arbete i vårdmiljö och i synnerhet för operationsverksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och god kunskap om hygien.
Det är meriterande med erfarenhet av servicebranschen så som butik, hotell, restaurang etc. I synnerhet är det positivt om du tidigare har arbetat med service inom hälso- och sjukvård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
umeå (visa karta
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901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, An op iva Umeå Kontakt
Biträdande avdelningschef
Anna K Löfgren anna.k.lofgren@regionvasterbotten.se 090-785 11 43 Jobbnummer
10000642