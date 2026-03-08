Serviceassistent till hemtjänsten, Roma
2026-03-08
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten i mellersta Gotland
Hos oss i hemtjänsten i mellersta Gotland utgår vi från Roma samhälle och ger stöd till brukare i Roma med omnejd samt på Östergarnslandet.
Med Gotlands natur som närmaste granne arbetar vi för att skapa trygghet och en meningsfull vardag för dem vi är till för.
Vi är cirka 30 medarbetare fördelade på två arbetsgrupper som samarbetar nära och fungerar som ett gemensamt team. Hos oss finns en blandning av åldrar och erfarenheter, och vårt arbetssätt präglas av glädje, värme och omtanke. Vi samarbetar både inom verksamheten och med andra hemtjänstgrupper i området.
Nu söker vi två serviceassistenter för vikariat till och med 31 mars 2027 som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-03-08Arbetsuppgifter
I rollen ingår att ge stöd och service i vardagen till våra brukare och bidra till en välfungerande verksamhet. Du arbetar tillsammans med ditt team för att säkerställa hög kvalitet i både service och sociala insatser, där varje uppgift är viktig för brukarnas trygghet och välbefinnande.
Som serviceassistent kommer du bland annat att:
Planera dagens arbetsuppgifter tillsammans med kollegor
Utföra serviceuppgifter i ordinärt boende, exempelvis städ och tvätt
Livsmedelshantering och inköp
För- och efterarbete kring måltider
Avfallshantering i boenden och lokaler
Hjälpa till med leveranser och varuhantering i verksamheten
Skötsel av förråd och arbetskläder, inklusive tvätt
I mån av tid stötta ansvariga att ta hand om bilar och cyklar
Uppdraget anpassas utifrån verksamhetens behov och medarbetarens kompetens.
Övergripande ansvar:
Arbeta utifrån Region Gotlands uppdrag och kvalitetskrav
Utföra insatser enligt biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att säkerställa god service
Dokumentera och läsa information enligt gällande rutiner i verksamhetssystemen
Rapportera avvikelser enligt HSL och SoL samt risker eller tillbud i arbetsmiljöarbetet
Utföra insatser enligt gällande riktlinjer för basala hygienrutiner
Delta i arbetsplatsens gemensamma personalaktiviteter, exempelvis arbetsplatsträffar och arbetsmiljöarbete
Vem är du?
B-körkort är ett krav. Erfarenhet från vård, omsorg eller service är meriterande men inget krav.
Vi ger dig en introduktion och stöd i arbetet. Det viktigaste är att du har ett empatiskt förhållningssätt, god social förmåga och personlig lämplighet för uppdraget.
Vi söker dig som kan samarbeta och kommunicera med både kollegor, brukare och anhöriga, samtidigt som du arbetar självständigt i varierande situationer där snabba beslut ibland krävs. Du har en helhetssyn i ditt arbete och förstår hur ditt uppdrag bidrar till verksamhetens mål och till brukarens bästa.
Du följer riktlinjer och arbetssätt samtidigt som du alltid sätter brukarens behov i centrum. Du är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad och trivs med att arbeta i ett team där uppdraget kan variera utifrån verksamhetens behov.
I enlighet med språkkrav i verksamheten behöver du behärska svenska väl i tal och skrift för att säkerställa trygg omsorg samt god och korrekt dokumentation.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, klicka på länken för att beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänsten mellersta Gotland Kontakt
Matilda Struwe, rekryterare 0498-269000 Jobbnummer
9783413