Servicearbetare - Timanställning
Västra Götalandsregionen, Mölndals sjukhus / Städarjobb / Mölndal Visa alla städarjobb i Mölndal
2025-09-04
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
Om verksamheten
Vårdnära service Mölndal är ett engagerat team med nio medarbetare som arbetar både dag- , kvällstid och helger.
Enheten arbetar tätt tillsammans med vårdpersonalen för att skapa en trygg, ren och säker vårdmiljö. Genom noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt bidrar teamet aktivt till hög patientsäkerhet varje dag.
Om arbetet
I rollen ingår du i ett arbetslag där du främst kommer att arbeta med:
• Lokalvård - daglig städning av ett patientrum, städ av mottagningsrum efter ett patientbesök och slutstäd efter att en patient har skrivits ut.
• Måltids och livsmedelshantering (bland annat beställning och servering av måltider),
rengöring av avdelningskök, samt uppackning av material och påfyllnad av förråd.
Om dig
Du har utbildning på grundskolenivå och hanterar IT-system/läsplatta utan problem. Du har goda
kunskaper i svenska språket, både i fråga om att kommunicera med andra och i att kunna ta till dig skriftliga instruktioner och riktlinjer. Du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela
arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment. För att du snabbt ska komma in i arbetet vill vi att du har tidigare erfarenhet inom service och har arbetat med människor. Du kommer få den upplärning och utbildning som behövs för arbetsuppgifterna.
Har du jobbat med måltider, lokalvård eller service? Då kanske du är precis den vi söker! Din erfarenhet är guld värd hos oss på Vårdnära service, där vi varje dag gör skillnad för patienter och vårdpersonal. Hos oss får du använda din känsla för detaljer och service - och bli en viktig del av ett team som verkligen bryr sig.
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer vi inte att läsa några personliga brev. Du kommer i stället att få beskriva varför du skulle passa bra hos oss och vad som motiverar dig till att söka jobbet. Du gör detta genom att svara på ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan.
Vi använder oss utav tester som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-04
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4907". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Mölndals sjukhus Kontakt
Anne Lind, Enhetschef 0738-678071 Jobbnummer
9491421