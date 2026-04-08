Service tekniker El
Vill du arbeta i en produktionsmiljö där du får stor möjlighet att påverka och utvecklas? Trivs du med problemlösning, tekniska utmaningar och att vara en viktig del i att hålla produktionen rullande? Då kan du vara den vi söker!
Gnutti Carlo Sweden AB utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter och delsystem för motorer och kraftöverföring. Vi är en del av en global koncern med starka marknadspositioner inom den kommersiella fordonsindustrin. Nu söker vi en Underhållstekniker inom automation till vår fabrik i Kungsör.
Om rollen
I rollen som Underhållstekniker arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att vår produktionsutrustning fungerar optimalt. Du kommer vara en central del i vårt dagliga underhållsarbete och arbeta nära både produktion, teknik och övriga supportfunktioner.
Du tar egna beslut i vardagen, deltar i underhållsaktiviteter vid större insatser och är med och driver arbetet med förebyggande underhåll för att minimera oplanerade driftstopp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Felsöka och återställa avancerade elektriska funktionsfel på produktionsutrustning, fastighet och processystem.
Utföra enklare mekaniska reparationer och återställning av utrustning och maskiner.
Genomföra förebyggande underhåll enligt gällande rutiner och sammanställa åtgärdslistor efter utfört arbete.
Delta i grupp vid större underhållsinsatser.
Arbeta med både akuta insatser och långsiktiga förbättringsaktiviteter.
Programmera och göra justeringar i NC- och PLC-system.
Utföra tekniska analyser genom strukturerad felsökning, inklusive metoder som "5 varför" samt rotorsaksanalyser på avhjälpande underhåll.
Läsa och tolka tekniska ritningar (konstruktionsritningar, pneumatik/hydraulikscheman, elschema, PLC- och NC-program).
Återrapportera i vårt underhållssystem (tidsrapportering, åtgärdsbeskrivning, rotorsaksanalys m.m.).
Du arbetar inom flera teknikområden såsom mekanik, el, robot, PLC och NC.
Ansvarsområden
Säkerställa att arbetet följer gällande lagstiftning, kvalitets- och miljöpolicy samt interna riktlinjer.
Bidra till ordning och reda (5S) inom avdelningen.
Eskalera akuta driftstopp till relevanta funktioner vid behov.
Gymnasieutbildning inom automation eller likvärdig teknisk inriktning.
Minst 5 års erfarenhet av liknande underhållsarbete inom industri.
Erfarenhet av elektriskt underhåll och arbete inom automation.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
God datorvana.
Meriterande:
God förmåga att planera och arbeta strukturerat.
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har ett naturligt driv att vilja förbättra och utveckla processer. Du är tekniskt intresserad och har ett strukturerat arbetssätt.
Ansökan:
Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 30 april 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Underhåll och Fastighetschef Andreas Magnusson Malm (0227-48360) eller HR-specialist Jenny Havela (0227-48310). Om företaget
Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den Italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett världsomspännande företag med c:a 4.000 anställda, som förutom Italien och Sverige har verksamhet i Kanada, USA, England, Österrike, Indien och Kina.
Gnutti Carlo utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter, delsystem för motorer och kraftöverföring. Koncernen har starka marknadspositioner inom utvalda segment av den globala kommersiella fordonsindustrin.
Gnutti Carlo Sweden AB innefattar fabriken i Kungsör, Sverige med totalt ca. 300 anställda.
Inom den Svenska delen av Koncernen ingår sedan 2015 även aluminiumgjuteriet Ljunghäll AB.
Titta gärna på nedan film samt läs mer på vår hemsida: www.gnutticarlo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnutti Carlo Sweden AB
(org.nr 556034-5190)
Kungsgatan 6
)
736 36 KUNGSÖR
Jenny Havela jenny.havela@gnutticarlo.com +4622748310
