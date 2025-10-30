Service tekniker
Timrå Data & Service AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Timrå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Timrå
2025-10-30
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Data & Service AB i Timrå
Hej!
Är du en noggran, driftig person som tycker om att göra det lilla extra när det kommer till detaljer och kundbemötanden? Som inte har några problem med att arbeta enskilt men samtidigt kunna samarbeta tillsammans i ett team? Perfekt, då kanske du är den personen vi söker!
Vi på TDS (Timrå Data&Service) växer och söker därför en till Serviceteckniker för arbeten med elektronisk utrustning. Dina arbetsuppgifter kommer vara:
Serva och reparera vitvaror och tv-apparater
Administrativt arbete
Planera dina dagar både själv och tillsamans med din närmaste chef för att din dag ska bli så effektiv som möjligt
Vi ser gärna att du har en tekniskt intresse eller någon form av teknisk kompetens.
Låter detta som någonting för dig ?
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: jesper@tdstimra.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Data & Service AB
(org.nr 556623-6435)
Terminalvägen 16 (visa karta
)
861 36 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9581545