Service Technician (66111)
2025-09-19
Har du erfarenhet och intresse av mekanik? Gillar du att samarbeta och hitta lösningar? Som vindkraftstekniker får du ett spännande och meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till en grönare framtid.
Region NCE > SBU NCE Service > Malå-Jörn
Vestas Northern and Central Europe är en stor affärsenhet med ansvar för försäljning, projekt, installation och service av vindparker och turbiner i regionen. Vi har ett regionalt kontor i Malmö och lokala lager runtom i länderna. Vårt mål är att leverera energi med högsta kundnöjdhet - och att vara den mest attraktiva arbetsplatsen i branschen. Våra servicetekniker har en nyckelroll i att varje dag säkerställa att våra kunders turbiner fungerar optimalt och att vi levererar enligt våra serviceavtal. Hos Vestas blir du en del av ett globalt företag med en betydande roll inom förnybar energi - där samarbete, säkerhet och hållbarhet är ledord. Vi fortsätter att växa med nya, engagerade medarbetare och söker nu servicetekniker till vårt engagerade team i Malå-Jörn. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av vindkraftverk i enlighet med serviceavtal
Smidig drift av våra turbiner och användning av våra system som tillståndsövervakning och fjärrkontroll
Kundkontakt med ägare kring kommande service/reparationer och tydlig rapportering av utförda åtgärder
Ansvar och skötsel av servicebilen och dess lager
Ansvar för reservdelshållning och inventering
Daglig rapportering och registrering i vårt affärssystem SAP
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet eller utbildning inom el eller mekanik och en motivation att utvecklas inom områdena
God allmän datorvana
Goda kunskaper i både svenska och engelska (koncernspråk) i tal och skrift
Tidigare erfarenhet som servicetekniker eller liknande arbete är meriterande
Körkort B (manuell)
Kompetenser
För den här rollen är det viktigt att:
Du är engagerad i att leverera högkvalitativ service tillsammans med kollegor
Du har ett högt säkerhetstänk och kan agera metodiskt
Du kan enkelt kommunicera både med andra delar av organisationen och med externa aktörer
Du är fokuserad på att hitta lösningar och arbetar med tydlig struktur, och gör informerade val i ditt arbete
Då arbete sker på hög höjd krävs kroppsfysik som klarar detta
Du trivs med varierande arbetsdagar och ser möjligheter snarare än hinder
För den här tjänsten krävs hög flexibilitet - både vad gäller resor och arbetstider, då oplanerad övertid kan förekomma.
En förutsättning för anställning är att du blir godkänd för mast- och stolpintyg som intygar arbete på hög höjd, vilket innebär att du genomgår ett belastnings-EKG och en läkarundersökning under rekryteringsprocessen.
Vad vi erbjuder
Our employees are our most important resource. We offer a workplace where you get access to benefits such as wellness allowance and rapid specialist care, while investing in your skills development. With us, you will receive a solid introductory education, and then your development continues through our training program. We believe in improving your skills and giving you the right tools to achieve your goals both today and in the future. You will be part of a motivated team of service technicians in a rapidly growing international company where we believe that good communication and clear structure are the foundation for achieving common goals and developing together. Vestas is committed to creating an inclusive workplace, and we welcome applications from all qualified candidates - regardless of gender, background or identity.
Other information
The location is Malå or Jörn. Working hours for the position are Monday to Friday 07:00 - 15:30 with one day of weekend on-call per month. Travelling occurs in the service, up to 50 days per year. For more information about the position, please contact recruiter Linnéa Holm, linho@vestas.com
We process applications on an ongoing basis, so please apply as soon as possible, and no later than 18.10.2025. We reserve the right to change or withdraw our jobs at any time, including before the advertised end date.
Detta är ett heltidsjobb.
Vilhelmina
