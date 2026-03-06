Service och logistikmedarbetare
2026-03-06
Vill du få en möjlighet att vara del av ett nytt uppdrag inom transport och logistik? VO-service utökar sitt uppdrag inom transport och logistik där vi nu söker service och logistikmedarbetare som kommer arbeta med transporter och leveranser inom kommunens verksamheter.
Du kommer vara del av en sammansvetsad grupp där det finns en möjlighet att utforma verksamhetens nya uppdrag.
Som service och logistikmedarbetare kommer du ansvara för att sköta och genomföra transporter inom kommunens verksamheter. Det kan till exempel handla om transporter av mat, tvätt, mediciner eller avfall. Arbetsuppgifterna innebär även att lasta/lossa och leverera till dels kommunens verksamheter men även enskilda brukare.
Arbetsuppgifterna kommer dels vara strukturerade utifrån rutinkörningar, men kan snabbt förändras beroende på verksamheternas behov.
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God datorvana
B-körkort för manuell växellåda
Goda svenskakunskaper i tal och skrift
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vem är du?
För att trivas i tjänsten behöver du gilla att ta ansvar och lösa problem. Du behöver gilla att samarbeta utifrån att du kommer samarbeta med dels planerare och kollegor både inom och utanför verksamheten. Utifrån att verksamheternas behov snabbt kan förändras behöver du gilla att byta fokus om det behövs.
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas vid behov
Heltid/dagtid, helgarbete förekommer
5 tjänster
Tillträde enligt överenskommelse, planerad start hösten 2026
Arbetet utgår från kommunens centrala lager i Tubbaryd
Arbete med barn och äldre kommer förekomma vilket innebär att belastningsregister behöver uppvisas vid eventuell intervju. Du beställer dessa på polisens hemsida.
Enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning ska den som erbjuds denna anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
För mer information om tjänsten kontakta:
Torbjörn Persson
Enhetschef
0454-81015torbjorn.persson@karlshamn.se
Facklig kontakt nås via kommunens växel 0454-81000
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun. Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Karlshamns kommun
Kontakt
Enhetschef
Torbjörn Persson torbjorn.persson@karlshamn.se 0454-81015
