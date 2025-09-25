Service Manager inom Spår
SOL Facility Services AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SOL Facility Services AB i Stockholm
, Huddinge
, Upplands-Bro
, Österåker
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Vi söker just nu en Service Manager inom lokalvård. Har du erfarenhet av personalansvar och är affärsmässig? Då är detta jobb för dig! Tjänsten innebär en heltidsanställning med start omgående.
Du kommer att ansvara för en eller flera kunder på företaget som verkar inom bl.a. SEKO och Spårområde. Ditt arbetsområde är utspritt på flera platser i Stockholmsområdet och ditt ansvar är att driva och utveckla ditt affärsområde, kan ev. inkl. orter utanför Stockholm. Arbetstiderna varierar och förläggs efter verksamhetens behov då produktionen pågår dygnet runt, alla dagar i veckan.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som Service Manager på SOL är du ansvarig för att den dagliga driften sköts på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Du har både personal- och resultatansvar med målet att ha nöjda kunder och medarbetare samt uppfylla mål kopplat till KPI:er. En viktig del av ditt arbete är även att planera, utföra och dokumentera kvalitetskontroller enligt interna och externa föreskrifter och avtal.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:
Planera och leda arbetet på både kort och lång sikt samt skapa strategiska beslut på din enhet
Ha löpande kontakt med kunden och säkerställa leverans enligt tecknade avtal
Arbeta systematiskt med arbetsmiljö och kvalitet
Rekrytera och utveckla personal
Administration kring bl.a. tidrapportering och lönehantering
Planera resurser och arbeten, upprätta prognos och resultatuppgifter
Personalansvar vilket innebär medarbetarsamtal, hantera rehabiliteringsärenden m.m.
Leda och utveckla gruppledare på området
Vem söker vi?
Du har gymnasieutbildning, vidareutbildning är meriterande
Innehar B-körkort
Kan flytande svenska samt engelska
Goda kunskaper och vana att arbeta i Excel
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och kundansvar från städ- och servicebranschen
Erfarenhet av att beräkna städuppdrag, planering av personal, fakturering
Meriterande är om du har tidigare utbildning i SRY och INSTA
Vi söker dig som är kommunikativ och anpassningsbar. Du är van vid att handskas med olika typer av människor och skapar trovärdighet, motivation och energi hos din personal. Du har ett sinne för ordning och reda samt har ett affärsmässigt tänkande och kundfokus.
Som Service Manager ska du föregå med gott exempel gentemot din personal. Vi verkar för flexibilitet, respekt och lyhördhet mot såväl kunder och deras behov som mot personal. Detta för att skapa en bra relation med våra kunder samt en bra företagskultur och trivsel på arbetsplatsen.
Vad erbjuder vi?
Kulturen präglas av en platt organisation med högt i tak och det finns stort utrymme för dina egna idéer
Vi har kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension osv.
Fackliga relationerSå ansöker du
Vi tillämpar provanställning.
Rekryteringen sker löpande. Ansökningar tas emot elektroniskt.
Tveka inte att söka rollen som Service Manager redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
Sökord: servicechef, ledare, teamledare, städ, lokalvård, cleaner, cleaning, spår, Jernhusen Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SOL Facility Services AB
(org.nr 556355-1349) Jobbnummer
9526458