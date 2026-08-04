Service Manager - Itsm & It Support | Stockholm
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2026-08-04
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Service Manager – ITSM & IT Support | Stockholm🌟 Vill du ta en nyckelroll inom IT Service Management?
Vi söker nu en erfaren Service Manager för ett spännande konsultuppdrag hos ett väletablerat företag i Stockholm. Här får du en central roll där du ansvarar för den operativa IT-leveransen och säkerställer en stabil och effektiv service i en verksamhet med högt tempo och många kontaktytor.
Detta är ett uppdrag för dig som trivs med att koordinera, skapa struktur och leda arbetet inom Incident Management, Change Management och IT-support i komplexa IT-miljöer.
💼 Om uppdraget
Som Service Manager blir du navet i den dagliga IT-leveransen. Du arbetar nära både interna IT-team, verksamheten och externa leverantörer för att säkerställa en effektiv och stabil drift.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för Incident Management och leda arbetet vid större incidenter (Major Incidents).
Vara intern kontaktperson för incidenter och säkerställa tydlig kommunikation till berörda intressenter.
Leda och facilitera Change Advisory Board (CAB).
Hantera och följa upp Change Management, Incident Management och Problem Management.
Samordna arbetet mellan IT, verksamheten och externa leverantörer.
Hantera avtal och faktureringsfrågor kopplade till IT-tjänster.
Följa upp IT-supportens ärenden och leveranskvalitet.
Säkerställa struktur, prioritering och ett effektivt arbetssätt inom IT Service Management.
✅ Vi söker dig som har
Erfarenhet från en roll som Service Manager eller motsvarande.
Erfarenhet av ITIL och ITSM-processer såsom Incident Management, Change Management och Problem Management.
Erfarenhet från IT-drift, IT-support eller liknande verksamhet.
God förståelse för incidenthantering, supportflöden och ärendehantering.
Erfarenhet av att koordinera arbete mellan flera team och intressenter.
Förmåga att arbeta i komplexa IT-miljöer med många beroenden.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
⭐ Meriterande
Erfarenhet från retail.
Erfarenhet av produktägarskap.
Erfarenhet av datadriven uppföljning och analys.
Erfarenhet från större och komplexa organisationer.
Eftergymnasial teknisk utbildning.
🤝 Vem är du?
Du är en trygg och kommunikativ person som trivs med att ta ansvar och skapa struktur i en verksamhet där mycket händer samtidigt. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, är analytisk och har lätt för att samarbeta med många olika intressenter. Med ett stort engagemang driver du arbetet framåt och bidrar till en stabil och kvalitativ IT-leverans.
📍 Uppdragsinformation
📍 Plats: Stockholm 📅 Start: Omgående ⏳ Uppdragslängd: Cirka 3 månader, med möjlighet till förlängning till årsskiftet 🕒 Omfattning: Heltid (100 %) 🏢 Arbetsmodell: Hybrid – 3 dagar per vecka på plats i Stockholm
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169614-2130857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10022052