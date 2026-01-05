Service host
2026-01-05
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker en engagerad och positiv Servicehost som brinner för att ge service hos två av våra större kunder i City. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Servicehost hos två av våra innerstadskunder på ISS!
Om rollen
I rollen som Servicehost blir du kundens ansikte utåt och får därmed en mycket viktig roll i att skapa en positiv stämning och en bra upplevelse på arbetsplatsen. Med din starka känsla för värdskap bidrar du till att göra vår kunds arbetsdag bekymmersfri.
Som Servicehost arbetar du med många och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i olika miljöer och därmed lägger vi stor vikt vid ditt personliga och prestigelösa engagemang samt din förmåga att uppmärksamma och lösa uppkomna situationer. För rollen krävs även att du har god samarbetsförmåga då vi arbetar som ett team.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Välkomna besökare och medarbetare till arbetsplatsen
• Administrationsarbete
• Hantera felanmälan i kundens portal
• Behjälplig för bokning av konferensrum
• Tillsyn av mötesrum samt teknisk konferensutrustning
• Post och- godshantering.
Uppdraget bedrivs inom ramen för en integrerad servicelösning där du utöver dina ansvarsområden förväntas vara behjälplig med andra områden inom verksamhetsservice. Vi söker dig som är prestigelös och vill ta ansvar för hela kontorsdriften och som uppskattar ett omväxlande och flexibelt arbete.
Tjänsten avser heltid och är en tillsvidareanställning på plats hos kund schemalagd heltid (mån-fre) med en inledande provanställning i sex månader. Tjänsten har placeringsort Stockholm.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig med rätt attityd, där service kommer först. Vi vet att du är positiv, lyhörd, serviceinriktad, flexibel, ansvarsfull och initiativtagande. Du är helt enkelt en en "teamplayer. Du har dessutom god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som, receptionist, office manager, konferensvärdinna eller liknande yrken med högt ställda servicekrav.
Du har god datorvana, behärskar Office365 och är känner dig bekväm med AV och annan mötesrumsteknik. Du har gymnasieutbildning.
ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse!
Vi ser fram emot din ansökan. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande, vilket betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen som är den 5 februari 2026.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade. Vid frågor om tjänsten, kontakta Ewa Grimhall ewa.grimhall@se.issworld.com
I denna process kommer vi utöver intervjuer och referenstagning genomföra en säkerhetsprövning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
