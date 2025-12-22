Service Delivery Manager Kundhantering till Sundsvall
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Inom Verksamhetsområde IT-Produktion ansvarar enheten Kundhantering för att samordna och utveckla det IT-stöd som krävs för att verksamheten ska fungera effektivt, idag och i framtiden. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra digitala lösningar bidrar till hög kvalitet, ökad effektivitet och en långsiktigt hållbar utveckling. Genom vårt arbete skapar vi nytta både för myndigheten och för samhället i stort.
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla detta arbete. I rollen Service Delivery Manager får du en central roll i teamet, där du tillsammans med kollegor och samverkansparter driver förbättringar, utvecklar digitala lösningar och stärker kvaliteten i våra leveranser.
Strategi, samverkan, digital utveckling och projektledning
I den här rollen får du arbeta med att utveckla IT-verksamheten i nära dialog med andra myndigheter. Fokus ligger på att förbättra digitala lösningar, planera långsiktigt och bidra till att IT-stödet möter verksamhetens behov på ett effektivt och hållbart sätt. Ditt arbete bygger på förståelse för såväl teknik som verksamhet och bidrar till att skapa smartare tjänster och en starkare digital infrastruktur i offentlig sektor.
Som Service Delivery Manager på enheten Kundhantering, bidrar du till att utveckla en verksamhet där digitala lösningar stärker effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Genom ditt arbete är du med och lägger grunden för en långsiktig, hållbar digital utveckling i offentlig sektor - ett arbete som kommer till nytta för både medborgare och myndigheter.
Du stödjer utvecklingen av olika former av verksamhetsstöd, såsom IT-system, informationsflöden, kompetensutveckling, kultur och arbetssätt. Rollen kan liknas vid funktioner som Key Account Manager eller Service Delivery Manager inom privat sektor - men här verkar du i en samverkande roll mellan myndigheter snarare än i en kund-leverantörsförhållande.
Du arbetar i en kundfunktion där alla medarbetare har ett nära samarbete med de myndigheter som nyttjar verksamhetsområde IT-Produktions tjänster. I uppdraget ingår att snabbt kunna sätta sig in i olika verksamheters behov, hantera parallella uppdrag och samtidigt driva strategiska frågor på ledningsnivå. Du väger olika perspektiv, prioriterar och lämnar välgrundade rekommendationer som bidrar till fortsatt utveckling.
En central del i ditt arbete är att följa upp och utvärdera kvaliteten i de leveranser som görs till samverkansparterna. Arbetet bygger på nära samarbete och dialog. Du agerar proaktivt, initierar förbättringar och bidrar till att vidareutveckla de erbjudanden som IT-Produktion tillhandahåller.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har en bakgrund inom IT-verksamhet och kan kombinera teknisk förståelse med verksamhetsperspektiv
• är van att samarbeta med externa leverantörer för att utveckla och implementera IT-lösningar
• har en god anpassningsförmåga och kan navigera i en organisation där förutsättningar och behov förändras över tid
• har god samarbetsförmåga och arbetar aktivt för ett samarbetsorienterat klimat och har ett utåtriktat arbetssätt
• har förmåga att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med både interna och externa aktörer
• har ledaregenskaper samt god samverkansförmåga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har kunskap och förståelse för målstyrning samt tids- och resursplanering
• har förmågan att sätta dig in i olika problemställningar, är lösningsfokuserad och ser till helheten
• har erfarenhet av att driva digital transformation och utveckling i samverkan med andra aktörer
• har erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och förståelse för de specifika krav och regler som gäller i offentliga verksamheter.
Publiceringsdatum2025-12-22
En tjänst tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall eller annan ort som passar verksamhetens behov.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Helena Hörnfeldt tel 010-114 77 02 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: HR-specialist: Mats Törngren, 010-113 44 13, mats.torngren@fk.se
Fackliga representanter är för ST Lorenzo Iorio, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning
