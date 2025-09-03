Service Crew - Reception Extra
2025-09-03
Vill du vara med och skapa människors minnen och upplevelser? Brinner du för att möta nya människor varje dag och att alltid göra det lilla extra för dem? Vill du vara en del av en arbetsplats med stor gemenskap och familjär känsla men samtidigt vara en del av en av nordens största och snabbast växande hotellkedjor? - Då är det här något för dig!
Home Hotel Carlsrona är gästens andra hem. Här möts man av välkomnande personal, dukat middagsbord, en god bok och en varm kopp kaffe. Vi är hotellet där hemkänsla, personligt bemötande, bekvämlighet och hållbarhet står i fokus. Nu söker vi ytterligare en stjärna att förstärka vårt receptionsteam med. Första och sista intrycket! Som receptionist är du den första och sista personen som gästen möter - det innebär att det är upp till dig att våra gäster får den bästa möjliga upplevelsen när de bor hos oss. Hos oss ska gästerna känna sig hemma och därför är din personlighet och dina sociala förmågor viktigare än dina tidigare meriter. Du måste älska att träffa människor, prata med dem och ge den bästa möjliga servicen utifrån deras behov och önskemål. Vem är du?
Vi söker dig som är redo för en utmaning i form av ett extraarbete. Du är driven och nyfiken, bjuder på dig själv och älskar att jobba såväl i team som under eget ansvar. Du vågar ta initiativ och ser de små detaljerna som spelar roll i det stora hela och är inte heller rädd för att hantera många saker på en gång. Tjänsten kräver att du har fyllt 20 år, enligt gällande lagstiftning för serveringsansvar, då även servering av alkohol ingår i arbetsuppgifterna.
Det är också meriterande om du: - Har erfarenhet av hotell- eller receptionsarbete - Har erfarenhet av hotellsystemet MEWS - Har erfarenhet av andra serviceyrken, som butik eller restaurang - Är van vid att jobba med datorer, tekniska lösningar och system Rollen som receptionist:
I receptionsteamet på ca. tio personer jobbar vi nära varandra för att utveckla verksamheten, oss själva och gästbemötandet. Vi välkomnar dig som har idéer, som ser möjligheter istället för problem och som tillsammans med dina kollegor vill göra allt för att gästerna ska känna sig som hemma. I arbetsuppgifterna ingår in- och utcheckning men även administration, kundbemötande, svara på telefon och mail och såklart att ta hand om gästerna på plats. Vi jobbar också över avdelningarna och hjälper kollegorna i restaurangen och städavdelningen när det behövs. Receptionen är hotellets hjärta och spindeln i nätet så du är ansvarig för att se till att gästen får bästa möjliga upplevelse och att våra kollegor på andra avdelningar har den information de behöver för att göra sin del. Vad vi erbjuder dig:
Vi erbjuder dig att bli en del av vårt team som består av blandade åldrar och bakgrunder. Vi erbjuder ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik och där alla är viktiga för helheten. Home Hotel Carlscrona ägs av Winn Hotel Group och är ett franchise-hotell inom Strawberry, en av nordens största hotellkedjor. Detta innebär att du får ett stort paket med arbetsförmåner så som rabatt på över 260 hotell i hela Norden och Baltikum, frinätter, friskvårdsbidrag, möjlighet till internutbildningar samt en stor mängd partnererbjudanden på allt från resor och shopping, till träning och friskvård. Du har dessutom en stor chans att växa i din roll genom tävlingar, internutbildningar, utmaningar och personliga ansvarsområden, både på hotellet, inom Winn Hotel Group och inom Strawberry.Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Vi erbjuder just nu en tjänst som extrareceptionist motsvarande 20% där man är schemalagd varannan helg, dagtid och kvällstid. Utöver detta kan man hoppa in vid behov. Eventuellt kan det bli aktuellt med någon dag mer i veckan schemalagd efter överenskommelse. Tjänsten är med start från 1 november och med upplärning under oktober månad. Vi omfattas av Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal och lönesättning sker därefter. Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan direkt. Rekrytering sker löpande och tjänsten tillsätts snarast så vänta inte för länge. För frågor om annonsen, rekryteringsprocessen eller jobbet - kontakta vår receptionschef: robin.sorbom@strawberry.se
OBS! Vi har bara möjlighet att hantera ansökningar som görs genom den här annonsen och hanterar inte ansökningar direkt via e-post eller liknande.
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje. Vi är ett franchisehotell inom Strawberry Group, en av nordens största hotellkedjor med varumärken som Clarion, Home Hotel, Quality och Comfort. Ersättning
