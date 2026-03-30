Service Contract Manager
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Service Project Management Manager.
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Häng med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Din roll och ditt ansvar
Generell information
ABB Electrification Service är en ledande leverantör av produkter och tjänster för eftermarknaden inom elkraft, främst låg- och mellanspänningsställverk. Vi arbetar nära våra kunder över hela Sverige för att maximera tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet i deras anläggningar - samtidigt som vi bidrar till minskad miljöpåverkan genom smarta, hållbara och digitala lösningar.
Nu söker vi en affärsdriven Service Contract Manager / Avtalsledare som vill vara med och utveckla våra serviceavtal i region syd i Sverige. I rollen bidrar du till att optimera våra kunders anläggningar genom driftsäkerhet, energieffektivitet, kostnadseffektivitet och hållbart underhåll. Serviceavtal är en central del i ABB:s tillväxtresa - och du blir en nyckelspelare i detta arbete.
Rollen är med fördel placerad i Norrköping med omnejd.
Din roll och ditt ansvar
Som Avtalsledare ansvarar du för både den tekniska och kommersiella delen av våra serviceavtal. Du arbetar nära kunden och leder leveransen från planering till uppföljning, alltid med fokus på säkerhet, kvalitet, affärsmässighet och hög kundnöjdhet.
I rollen driver du leveransen i befintliga serviceavtal samtidigt som du bidrar till att utveckla och stärka affären över tid. Du fungerar som en central länk mellan kunden och ABB, där du följer upp genomförda uppdrag, identifierar förbättringsmöjligheter och omsätter dem i konkreta åtgärder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
driva och vidareutveckla serviceavtal tillsammans med våra kunder
leda serviceleveransen i befintliga avtal och samordna interna och externa resurser
bidra till affärsutveckling genom att identifiera nya behov och utveckla hållbara och digitala underhållslösningar
säkerställa kundnöjdhet, kvalitet och lönsamhet i leveransen
Kvalifikationer för rollen
Vi tror att du har en teknisk högskole- eller civilingenjörsexamen, eller motsvarande erfarenhet. Du kan också ha en bakgrund inom projektledning kombinerat med ett intresse för teknik, digitalisering, affärsutveckling och underhåll.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med service och underhåll inom industrin. Du har ett intresse för både verksamhets- och säljutveckling och trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt, affärsmässighet och leveransansvar.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
är kommunikativ, lyhörd och trivs i samarbetet med både kunder och kollegor
har ett starkt eget driv och känner dig bekväm i en ledande och samordnande roll
uttrycker dig väl på svenska och engelska, i både tal och skrift
har B-körkort, då resor ingår i tjänsten
Mer om oss
Du arbetar självständigt men ingår i ett skickligt team bestående av säljare, orderadministratör, servicekoordinator, utförandeansvarig tekniker och övriga servicetekniker som varje dag hjälper våra kunder ute på site.
ABB Electrification Service har cirka 60 anställda på tio orter över hela Sverige. Vi har ett brett produktprogram och hjälper kunder att säkra tillgängligheten i sin installerade bas. Våra kunder finns inom bland annat papper & massa, järnverk, energibolag, elnätsföretag, vatten & avlopp, kemi och gruvindustri.
Rekryterande chef Andreas Norgren, +46 706 16 45 57, svarar gärna på frågor om tjänsten.
Fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: Senad Hujic, +46 730 88 30 06
Unionen: Hannah Norén, +46 706 34 03 46
Ledarna: Lenny Larsson, +46 706 32 85 47
Talent Partner: Joacim Jonasson
Vi avstår från direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Observera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar referenskontroll, drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Låter det här som nästa steg i din karriär? Ansök idag!
Sista ansökningsdag är den 25 april.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut. PDF-dokument på engelska uppskattas.
Vi ser fram emot din ansökan. Om du vill veta mer om ABB kan du besöka vår webbplats.
Om du vill veta mer om ABB kan du besöka vår webbplats www.abb.com.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
