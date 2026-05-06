Service Area Manager Energy Management
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning av jobbet
Som Service Area Manager inom Energy Management i Göteborg har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och växa serviceområdet - både affärsmässigt och organisatoriskt. Rollen kombinerar strategiskt ledarskap med operativt arbete i uppdrag och innebär ett nära samarbete med kunder, medarbetare och kollegor inom AFRY.
I rollen ansvarar du för att utveckla affären inom energieffektivisering och energitjänster, med fokus på lönsamhet, kvalitet och långsiktiga kundrelationer. Du leder och coachar ett erfaret team med god sammanhållning och varierande bakgrund, samtidigt som du själv är aktiv i uppdrag och i marknadsarbetet.
Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Ansvar för serviceområdets resultat, tillväxt och affärsutveckling
Ledning, utveckling och coachning av medarbetare
Aktivt marknads- och kundarbete, inklusive merförsäljning
Deltagande i och/eller ledning av uppdrag inom energieffektivisering
Strategiskt arbete kopplat till serviceområdets långsiktiga utveckling
Du har tillgång till stöd från linjechef, sektionschefskollegor och AFRYs gemensamma stödfunktioner. Rollen erbjuder goda möjligheter att påverka, utveckla affären och på sikt ta ett ännu större ansvar inom organisationen.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Minst 10 års erfarenhet av tekniskt arbete inom energieffektivisering eller närliggande område
Dokumenterad ledarerfarenhet, exempelvis som chef eller i annan ledande roll
Civilingenjörsexamen inom energiteknik eller motsvarande
God förmåga att arbeta affärsmässigt och resultatorienterat
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift
Meriterande för rollen är:
Certifierad energikartläggare
Erfarenhet av att arbeta som konsult
Erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och marknadsarbete
Erfarenhet av uppdrag mot offentlig sektor, fastighetsägare eller industri
Som person är du drivande, affärsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med kund- och verksamhetsutveckling. Du samarbetar prestigelöst med andra, tar ansvar för helheten och motiveras av att skapa resultat tillsammans med ditt team.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-06-06. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Henrik Johansson, rekryterande chefhenrik.johansson@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG
