Service Area Manager Energy Efficiency
Afry AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
AFRY är ledande inom energieffektiviseringstjänster och nu finns en chans att få en nyckelroll för att driva och utveckla våra affärer och medarbetare till nästa nivå.Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning av jobbet
Sektionen Energy Efficiency East inom Region Öst består idag av cirka 10 medarbetare. Vi arbetar med energieffektivisering av befintliga fastigheter och erbjuder ett brett spektrum av tjänster som gör oss till en viktig partner för våra kunder. Våra projekt omfattar allt från inventeringar och beräkningar till design och genomförande av åtgärder. Kunderna är allt från små företag till internationella koncerner. Vi utför kompletta energianalyser för alla typer av fastighetsinstallationer och industriprocesser. Som medlem i vårt team har man möjlighet att arbeta med specialister från alla delar av AFRY.
Våra projekt är både roliga, utmanande och varierande. Hos oss får du följa projekten från tidigt skede till leverans och uppföljning.
Som del i ett stort konsultföretag har vi möjlighet att arbeta smart och få med bred kunskap inom alla byggnadstekniska områden - vad uppdraget än kräver kan vi hjälpas åt och lösa det. Vårt arbetsklimat präglas därför av teamwork och framåtanda. Vi arbetar i en positiv och stimulerande miljö där det ständigt pågår utbyte av erfarenheter.
Sektionens verksamhetsområden omfattar bland annat:
Energikartläggningar
Energideklarationer
Energiutredningar
Energiprojekt
Mätning och uppföljning av energianvändning
Praktisk drift- och energioptimering
Din roll som Service Area Manager
Som Service Area Manager får du en strategisk och operativ roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du leder sektionens verksamhet och ansvarar för:
Strategier, lönsamhet och resultat
Kvalitet, personal och kompetensutveckling
Kundrelationer och affärsutveckling
Du är en närvarande ledare som ser och hör dina medarbetare och får dem att växa. Rollen kombineras med att du själv är aktiv i projekt, exempelvis som uppdragsledare eller specialist.
I din chefsroll ingår även att:
Utveckla sektionen i samarbete med övriga enheter inom regionen
Bidra till affärsområdets långsiktiga utveckling
Motivera och vidareutveckla medarbetare genom ett modernt och coachande ledarskap
Bygga team och skapa tydlighet kring gemensamma mål
Vi befinner oss i en expansiv fas och vill växa. Här får du möjlighet att påverka och driva förändring - både för sektionen, regionen och nationellt.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Service Area Manager ser vi att du har en gedigen bakgrund inom energieffektivisering och är väl insatt i de frågor som är centrala för verksamheten. Du har troligen arbetat i en ledande eller ansvarstagande roll, exempelvis som avdelningschef, gruppchef, teamleader eller som senior projekt-/uppdragsledare. Din utbildning är sannolikt högskole- eller civilingenjör, men vi värdesätter även motsvarande erfarenhet som du förvärvat på annat sätt.
Vi tror att du har erfarenhet från en eller flera av följande perspektiv:
Konsultbranschen
Entreprenörssidan
Beställarorganisationer
Utöver din tekniska kompetens är ditt ledarskap en avgörande faktor. Du har tidigare visat prov på att:
Engagera och motivera dina medarbetare
Skapa samarbete och bygga starka team
Driva utveckling och få verksamheter att växa
Ta initiativ och kliva fram när det behövs
Vi ser också att du:
Har god social kompetens och trivs med att bygga relationer - både internt och externt
Är nyfiken på teknikområdet och gillar att utmanas, både affärsmässigt och ledarskapsmässigt
Är en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap
Kort sagt: vi söker en person som kombinerar teknisk förståelse med affärssinne och ett inspirerande ledarskap. Om du känner igen dig - eller om du har en annan bakgrund som du tror gör dig till rätt person för rollen - ser vi fram emot din ansökan!
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Placeringsort är Solna på vårt huvudkontor.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Kontaktuppgifter för frågor:
Stefan Cartling, rekryterande chef
• 46 10 505 10 54stefan.cartling@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13348M". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9639240