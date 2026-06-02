Servicepersonal sökes till Grisen & Draken i Brösarp – Sommaren 2026
Vill du arbeta i en inspirerande miljö med högt tempo, härliga gäster och fantastiska kollegor? Grisen & Draken i Brösarp söker nu engagerad och serviceinriktad personal inför sommarsäsongen.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som en del av vårt serviceteam kommer du att vara ansiktet utåt för verksamheten. Dina arbetsuppgifter inkluderar servering, gästbemötande, kassahantering och att bidra till en trivsam upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som
Är positiv, ansvarstagande och flexibel.
Har ett genuint intresse för service och människor.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Erfarenhet från restaurang- eller servicebranschen är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Ett roligt och varierande sommarjobb.
Ett engagerat team och en trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom restaurang- och servicebranschen.
Konkurrenskraftiga villkor enligt överenskommelse.
ring gärna på 0735049838 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Ring gärna
E-post: ali.ahmad1900@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alans Restaurang AB
(org.nr 559192-5382)
Smedjevägen 11 (visa karta
)
273 50 BRÖSARP Arbetsplats
Grisen& Draken i Brösarp Jobbnummer
9941712