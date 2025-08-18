Serveringspersonal till vårt hamncafé
Borghamn Strand AB / Servitörsjobb / Vadstena Visa alla servitörsjobb i Vadstena
2025-08-18
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borghamn Strand AB i Vadstena
Serveringspersonal sökes till Borghamn Strand!
Vill du arbeta i en unik miljö där fokus ligger på service, lokala råvaror och en fantastisk gästupplevelse? Då kan vi ha jobbet för dig!
Om oss Borghamn Strand är en plats för alla! Hos oss hittar du allt från nyrenoverade hotellrum och vandrarhemsrum till camping- och ställplatser. Vi har även en gästhamn samt ett café och en restaurang där vi lagar all mat från grunden med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror.
Om rollen Som serveringspersonal är du en viktig del av gästens upplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Att servera mat och dryck med fokus på kvalitet och service.
Svara på frågor om menyer och ge rekommendationer till gäster.
Säkerställa att restaurangen håller hög standard vad gäller ordning och renlighet.
Arbeta tillsammans med teamet för att skapa en trevlig och minnesvärd upplevelse för våra gäster.
Vi är ett sammansvetsat team på runt 20 personer som arbetar tätt tillsammans. Vi hjälps åt där det behövs, så flexibilitet och laganda är nödvändigt.
Vi söker dig som:
Brinner för service och alltid sätter gästen i fokus.
Har erfarenhet av servering eller restaurangarbete (krav).
Är flexibel, tar egna initiativ och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Har ett positivt och professionellt bemötande.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats med fantastisk natur och närhet till fritidsaktiviteter.
Tillgång till kanoter, badtunna och bastu när de är lediga.
Boendemöjligheter på området.
Lön enligt HRF:s kollektivavtal.
Om tjänsten Vi söker extra personal vid behov fram till den 1 november, främst för helgpass. Tjänsten startar omgående.
Ansökan Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka ditt CV och personliga brev till info@borghamn.com
senast [sista ansökningsdatum].
Välkommen till Borghamn Strand - där service, gemenskap och närproducerat står i centrum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: info@borghamn.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SERVERING". Arbetsgivare Borghamn Strand AB
(org.nr 559165-0667)
Borghamnsvägen 1 (visa karta
)
592 93 BORGHAMN Arbetsplats
Borghamns Strand AB Jobbnummer
9463991