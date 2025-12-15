Serveringspersonal till Residenset
2025-12-15
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2025-12-15Beskrivning
Länsstyrelsen söker serveringspersonal till länsledningens kansli.
Din arbetsplats blir på Residenset i Malmö. Anställningen är en särskild visstidsanställning på tjugofyra månader. Anställningen är intermittent, det vill säga att du kommer att arbeta vid behov. Arbetet sker dag- och kvällstid samt på helger. Tillträde enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Som serveringspersonal på Residenset i Malmö arbetar du med servering och service vid olika typer av evenemang och arrangemang i samband med landshövdingens representationer. Det kan vara allt från mindre sammankomster, såsom luncher och fikor, till större mingel, middagar och officiella tillställningar.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för servering och service. I det arbetet ingår också att förbereda och ställa i ordning samt att ta hand om efterarbetet och städningen när tillställningen är avslutad.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som är serviceinriktad och utför dina arbetsuppgifter med finess. Du är positiv och har ett gott och professionellt bemötande. Som person är du initiativtagande, flexibel och ser vad som behöver göras. Arbetet utförs i tätt samarbete med dina kollegor och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av servering och service. Det är särskilt meriterande om du har arbetat med servering i ett liknande uppdrag, exempelvis vid officiella tillställningar eller besök på en länsstyrelse eller inom annan offentlig verksamhet.
Eftersom anställningen är intermittent bör du ha en annan huvudsaklig sysselsättning.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddhttps://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "37631-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Skåne län
(org.nr 202100-2346) Arbetsplats
Länsstyrelsen Skåne, Länsledningens Kansli Kontakt
Mats Kryhl, chef länsledningens kansli 010-2241388 Jobbnummer
9644327