Serveringspersonal till norrländska Knut
Knut Restaurang & Bar AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-17
Knut är en restaurang som ingår i en familj av 4 restauranger samt en cateringenhet.
Vår filosofi vilar i Norrland med allt som det har att erbjuda. Vi tror på glädje, professionalism, värme och stolthet.
Vi vill att alla i vår organisation ska känna sig välkomna och kunna bidra och utveckla sitt kunnande.
Vi söker nu en ny kollega i matsalen som har tidigare erfarenhet av servering & bar, samt ett intresse av mat och dryck. Du som söker får gärna ha erfarenhet från Trivec och WaiterAid, då detta är de system som vi idag arbetar med.
Arbetstiderna är varierande, både lunch och kvällar. Tjänsten är på 50%.
Om du tror det skulle vara något för dig och att du skulle vilja veta mer så skicka oss gärna ett mail med en beskrivning om dig själv, vilken erfarenhet du har och varför du tror att just du skulle passa hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: ansokan@restaurangknut.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Upplandsgatan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knut Restaurang & Bar AB
(org.nr 556923-0005), http://www.restaurangknut.se
Upplandsgatan 17 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9513469