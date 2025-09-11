Serveringspersonal till Matbruket
Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB / Servitörsjobb / Härjedalen
2025-09-11
Har du passion för mat och service?
Vill du jobba på Sveriges bästa skidanläggning och bli en del av ett ambitiöst och passionerat team? Vi på Matbruket Tänndalen söker nu serveringspersonal inför vintersäsongen 2025/2026!
Vi vill att Matbruket ska bli platsen för Härjedalens alla matälskare. Vårt kock- och serveringsteam ser till att skapa en trivsam och minnesvärd upplevelse för våra besökare. Vi erbjuder en unik matupplevelse där gästerna ska kunna äta, smaka, skratta och skåla tillsammans. Lunchservicen handlar om klassisk husmanskost och traditionella rätter för skidåkare, och kvällsservicen hos oss handlar om Fun Dining - en kväll fylld med smakupplevelser och härlig stämning.
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och ansvarsfull med öga för detaljer. Vi söker dig som har ett intresse av mat och dryck samt sprider positiv energi omkring dig. Det är viktigt för oss att ALLA våra besökare upplever ett varmt välkomnande och får en personlig service. Vi söker dig som har erfarenhet inom branschen sedan tidigare och som ständigt strävar efter att utveckla sig själv och sitt arbete. Om du har en passion för att förbättra dina färdigheter och leverera högkvalitativ service, vill vi gärna ha med dig i vårt team på Matbruket i Tänndalen!
Säsongen sträcker sig från 15 december till slutet av april. Det finns dessutom chans till förlängning då vi kör sommarsäsongen på Matbruket i Värmland.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2025-09-11Kontaktuppgifter för detta jobb
Restaurang
Ellen Östlundellen.ostlund@matbruket.se
Kök
Niklas Petterssonniklas@matbruket.se
Läs mer om Matbruket här: https://tanndalen.matbruket.se/
och Tänndalens skidanläggning här: https://www.tanndalen.com/ Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: ellen.ostlund@matbruket.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB
(org.nr 556098-7462), http://tanndalen.com Arbetsplats
Tänndalens Fjällanläggning AB Jobbnummer
9505069