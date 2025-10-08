Serveringspersonal till eventföretag i Uppsala
Adecco Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2025-10-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du flexibel, serviceminded och har möjlighet att jobba extra på ett stort eventföretag i centrala Uppsala? Då kan vi på Adecco ha uppdraget för dig! Krav är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på 50%.
Om uppdraget
Vår kund arrangerar konferenser, bedriver lunch/café-verksamhet och konserter, som servitris/servitör kommer du att servera både stora och mindre sällskap under olika stora evenemang som kommer hållas i centrala Uppsala. Arbetstiderna är förlagda både dag och kväll och helg, därför är det viktigt att du är flexibel.
Arbetspass som finns tillgängliga just nu är:
22/10 kl: 10:30-14:30 eller kl: 16:15-03:00
23/10 kl: 11:00-16:00
Vi ser att du som söker är flexibel gällande tiderna och dagar för arbete.
Uppdraget som servitris/servitör är ett extrajobb med löpande tillsättning. Som konsult får du en anställning i Adecco Student och du kommer att bli erbjuden arbetspass hos vår kund när behov finns.
Om dig
Du som har serveringsvana, är flexibel och brinner för att ge god service kommer att trivas bra i rollen på eventföretaget. Vi tror att du är lyhörd, positiv och noggrann som person. Är du dessutom prestigelös och gillar att hugga i och hjälpa dina kollegor när det behövs kommer du att lyckas bra i denna roll!
För att kunna söka denna tjänst krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller deltidsarbete och att du fyllt 18 år.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Sökord
Serveringspersonal, servering, service, event, Uppsala, Adecco Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic Jobbnummer
9545856