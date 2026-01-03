Serveringspersonal till event.
Laziza Dockan AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-01-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laziza Dockan AB i Malmö
Vi söker serveringspersonal till våra events! Har du erfarenhet inom servering och trivs i en dynamisk och social miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-03Om tjänsten
Som serveringspersonal kommer du att vara en viktig del av vårt team vid våra olika events. Tjänsten är vid behov och vi ser gärna att du är flexibel och kan hoppa in vid olika tillfällen.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av servering inom restaurang- eller eventbranschen.
God servicekänsla och förmåga att arbeta under tidspress.
Flexibel och har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Ett positivt och professionellt bemötande mot gäster och kollegor.
Erfarenhet av att hantera servering vid större tillställningar är meriterande.Dina arbetsuppgifter
Servera mat och dryck på olika event.
Säkerställa att gästerna får en högkvalitativ serviceupplevelse.
Arbeta tillsammans med andra i serveringsteamet för att skapa ett välfungerande och trevligt evenemang.
Hantera förberedelser och efterarbete vid evenemang.
Vi erbjuder:
Tjänsten är vid behov, vilket ger dig möjlighet att arbeta flexibelt.
Lön enligt kollektivavtal.
En dynamisk arbetsmiljö med varierande uppdrag.
Möjlighet att utvecklas och få erfarenhet inom event- och servering.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till rekrytering@laziza.se
så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team!
Välkommen att bli en del av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: rekrytering@laziza.se Arbetsgivare Laziza Dockan AB
(org.nr 559207-0667), http://www.laziza.se
Hallenborgs gata 19 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Laziza Dockan Jobbnummer
9668238