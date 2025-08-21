Serveringspersonal, restaurangbiträde sökes till nyöppnad restaurang

Safaa Mezze & husmanskost i Skövde AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlsborg
2025-08-21


Vi öppnar en ny restaurang och söker dig som vill vara med och skapa en härlig atmosfär för våra gäster. Som en del av vårt team blir du en viktig del av helhetsupplevelsen - från det varma välkomnandet till den sista kaffekoppen.

Publiceringsdatum
2025-08-21

Arbetsuppgifter
* Ta emot gäster och ge förstklassig service
* Servera mat och dryck
* Skapa en trivsam och professionell miljö
* Hjälpa till med disk, städning och andra uppgifter som hör restaurangen till

Vi söker dig som
* Är serviceinriktad, glad och tycker om att möta människor
* Är flexibel och trivs med att arbeta i team
* Har erfarenhet från servering eller liknande arbete (meriterande men inte krav)

Meriterande
* Erfarenhet av barservering
* Språkkunskaper framför allt i svenska och engelska
* Tidigare arbete i restaurang

Vi erbjuder
* En spännande chans att vara med från start i en ny verksamhet
* En arbetsmiljö där alla hjälps åt och där gästens upplevelse står i centrum
* Möjlighet att utvecklas i rollen och växa med restaurangen

Vi välkomnar alla sökande, Uppfyller du villkoren för nystartsjobb är det meriterande.

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: Safaakarsifi960@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Safaa Mezze & husmanskost i Skövde AB (org.nr 559538-7688)
Sandtorget 3 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Kontakt
Restaurang ägare, chef
Safaa Karseefi
Safaakarsifi960@gmail.com
0700090601

Jobbnummer
9470237

