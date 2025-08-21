Serveringspersonal, restaurangbiträde sökes till nyöppnad restaurang
2025-08-21
Vi öppnar en ny restaurang och söker dig som vill vara med och skapa en härlig atmosfär för våra gäster. Som en del av vårt team blir du en viktig del av helhetsupplevelsen - från det varma välkomnandet till den sista kaffekoppen.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
* Ta emot gäster och ge förstklassig service
* Servera mat och dryck
* Skapa en trivsam och professionell miljö
* Hjälpa till med disk, städning och andra uppgifter som hör restaurangen till
Vi söker dig som
* Är serviceinriktad, glad och tycker om att möta människor
* Är flexibel och trivs med att arbeta i team
* Har erfarenhet från servering eller liknande arbete (meriterande men inte krav)
Meriterande
* Erfarenhet av barservering
* Språkkunskaper framför allt i svenska och engelska
* Tidigare arbete i restaurang
Vi erbjuder
* En spännande chans att vara med från start i en ny verksamhet
* En arbetsmiljö där alla hjälps åt och där gästens upplevelse står i centrum
* Möjlighet att utvecklas i rollen och växa med restaurangen
Vi välkomnar alla sökande, Uppfyller du villkoren för nystartsjobb är det meriterande.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: Safaakarsifi960@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safaa Mezze & husmanskost i Skövde AB
(org.nr 559538-7688)
Sandtorget 3 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Kontakt
Restaurang ägare, chef
Safaa Karseefi Safaakarsifi960@gmail.com 0700090601 Jobbnummer
9470237