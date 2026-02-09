Serveringspersonal på Restaurang Ranchen
2026-02-09
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
Restaurang Ranchen ligger på Seläter Camping, en anläggning på norra sidan av Strömstad.
Restaurang Ranchen ligger på Seläter Camping, en anläggning på norra sidan av Strömstad. Inför sommaren 2026 söker vi nu serveringspersonal.
Den vi söker är en person som är glad och trevlig och brinner för att ge våra gäster den bästa servicen. Att samarbeta är självklart men du skall också ta eget ansvar och vara villig att rycka in där det behövs. Du måste kunna behärska norska, svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet är bra, men vi lägger stor vikt vid personlighet så är du en person med snabba tassar och glimten i ögat så tveka inte till att söka.
Säsongen sträcker sig från mitten juni till augusti och arbetet är främst belagt till kvällar.
Vid ansökan vill vi ha CV och ett personligt brev. Då vi söker till flera tjänster är det viktigt att du anger vilken tjänst du söker i ämnesraden. Ofullständig ansökan beaktas ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: jobb@selater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seläter Camping AB
(org.nr 556970-0122)
Norkärr (visa karta
)
452 90 STRÖMSTAD Jobbnummer
9732617