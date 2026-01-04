Serveringspersonal MS Wasa Lejon, Göta Kanal
2026-01-04
Servitriser/servitörer sökes till MS Wasa Lejon.
Period: ca 10 maj - 20 september
Schemalagd tjänstgöring
Fartyget trafikerar Berg -Borensberg - Berg på Göta kanal. Restaurang och barer ombord.
En sittning per kryssning.
Vissa dagar har vi även kvällskryssningar på Roxen.
Du som söker bor i Linköping eller i dess närhet samt bra om du har tillgång till eget fordon då kollektivtrafiken inte alltid passar arbetstiderna.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav enligt Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser
Engelska är en förutsättning för att kunna kommunicera med våra utländska gäster. Serveringsvana och kassavana är meriter men inget krav.
Tyska är en merit då vi har många gäster från Tyskland.
Du kommer att utbildas ombord på Wasa Lejon.
Tjänsten pågår fån ca mitten av maj till ca mitten av september
Välkommen med din ansökan;- du som kan börja i maj månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal Wasa Leijon". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Stockholm Cruise Line AB
Bergs slussar, Göta kanal
582 00 LINKÖPING Arbetsplats
Ms Wasa Lejon, Bergs Slussar Göta Kanal Kontakt
Lars - Åke Wahlin haddox@telia.com Jobbnummer
9668404