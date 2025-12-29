Serveringspersonal med blick för gäster och service
Grinda Wärdshus AB / Servitörsjobb / Värmdö Visa alla servitörsjobb i Värmdö
2025-12-29
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grinda Wärdshus AB i Värmdö
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Är du sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo? Du förstår vad god service är och vill ha en rolig, spännande sommar med varierande arbetsuppgifter i en underbar skärgårdsmiljö? Då är Grinda rätt plats för dig!
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av a la carte servering. Det är mycket viktigt att du har en positiv grundattityd, gillar när det är mycket att göra och att arbeta i team. Självklart så ser du att din viktigaste uppgift är att se till att våra gäster är nöjda och glada.
Det är även viktigt att du behärskar svenska & engelska språket väl. Andra språk är meriterande. Ersättning
Löner på Grinda Wärdshus följer gällande kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
(org.nr 556251-4272) Arbetsplats
Grinda Wärdshus Jobbnummer
9665038