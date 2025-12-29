Serveringspersonal med blick för gäster och service

Grinda Wärdshus AB / Servitörsjobb / Värmdö
2025-12-29


Är du sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo? Du förstår vad god service är och vill ha en rolig, spännande sommar med varierande arbetsuppgifter i en underbar skärgårdsmiljö? Då är Grinda rätt plats för dig!

Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av a la carte servering. Det är mycket viktigt att du har en positiv grundattityd, gillar när det är mycket att göra och att arbeta i team. Självklart så ser du att din viktigaste uppgift är att se till att våra gäster är nöjda och glada.

Det är även viktigt att du behärskar svenska & engelska språket väl. Andra språk är meriterande.

Ersättning
Löner på Grinda Wärdshus följer gällande kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grinda Wärdshus AB (org.nr 556251-4272)

Arbetsplats
Grinda Wärdshus

Jobbnummer
9665038

