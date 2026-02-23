Serveringspersonal Linnea & Basilika Löddeköpinge
2026-02-23
Vi söker serveringspersonal till Linnea & Basilika - Löddeköpinge
Plats: Linnea & Basilika, Löddeköpinge
Tjänst: Serveringspersonal - heltid/deltid
Om oss
Linnea & Basilika är en populär restaurang i Skurup med fokus på kvalitativa mat i en trivsam och modern miljö. Vi värdesätter service i världsklass, ett glatt team och en positiv gästupplevelse.
Din roll
Vi söker dig som:
Arbetar i serveringen med mat och dryck
Tar emot gäster och ger ett professionellt och varmt bemötande
Hanterar kassasystem, beställningar och bordservering
Bidrar till en trevlig och effektiv serviceupplevelse
Hjälper till med diskplockning och enklare städuppgifter vid behov
Kan arbeta dag, kvällar och helger
Du är
Serviceinriktad och positiv
Flexibel och stresstålig
Noggrann och ansvarstagande
En lagspelare som trivs i ett högt tempo
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Ett varierande och roligt arbete i en välbesökt restaurang
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet till både heltid och deltid
Ansökan
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: hr@linneabasilika.se
Märk din ansökan med "Serveringspersonal Löddeköpinge".
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
