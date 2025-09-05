Serveringspersonal/ bartender
2025-09-05
Serveringspersonal/ Bartender sökes
Vill du jobba i en livlig och vacker miljö vid vattnet, tillsammans med ett härligt gäng som brinner för service?
Hamnmagasinet söker nu serveringspersonal.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där engagemang, arbetsglädje och högt tempo går hand i hand - och där varje dag bjuder på nya möten och utmaningar.
Vi erbjuder dig:
En rolig, social och varierad arbetsmiljö.
Fantastiska kollegor och en stark laganda.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen - perfekt för både dig med erfarenhet och dig som vill lära dig från grunden.
Flexibla arbetstider som fungerar att kombinera med exempelvis studier eller annat deltidsjobb.
Vi söker dig som:
Har ett genuint servicetänk och gillar att arbeta med människor.
Är glad, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo.
Har tidigare erfarenhet av service - men det är inget krav, rätt inställning väger tyngst!
Är tillgänglig för arbete omgående och/eller under sommaren.
Ansökan: Skicka CV och personligt brev (gärna i PDF-format) till:jobb@hamn-magasinet.se
Vi gör intervjuer löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Vi föredrar PDF Format via mail.
E-post: jobb@hamn-magasinet.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hamnmagasinet Trollhättan AB
(org.nr 559193-1976)
Magasinsgatan 1
)
461 30 TROLLHÄTTAN
9495791