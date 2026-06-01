Serveringspersonal
Leksand Resort AB / Servitörsjobb / Leksand Visa alla servitörsjobb i Leksand
2026-06-01
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksand Resort AB i Leksand
, Orsa
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som serveringspersonal på Leksand Sommarland och Leksand Resort får du en central roll i att leverera service i toppklass, oavsett om du serverar vid bordet, fyller på buffén, står i kassan eller arbetar i baren. Varje möte med gästen är en chans att göra deras upplevelse bättre genom ett varmt bemötande och en service som känns både personlig och professionell. Hos oss blir du en del av sommarens stora äventyr och får arbeta i en naturskön och pulserande miljö där teamkänsla och arbetsglädje står i centrum.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Servering
Kassa
Bar
Merförsäljning
Påfyllning av buffé
Städ, plock och disk
GästservicePubliceringsdatum2026-06-01Profil
Vi söker dig som brinner för service och som gärna gör det lilla extra för våra gäster. För att lyckas i rollen har du minst ett års erfarenhet från liknande arbete och känner dig trygg i serveringsyrket. Du är ansvarstagande, flexibel och prestigelös, och du arbetar lika bra självständigt som i team. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och/eller engelska, och har du dessutom dryckeskunskap ser vi det som meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster – det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag. Här hittar du inte bara ett jobb utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter restaurangernas öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet. Vi erbjuder personalboende och har även en personalcamping för dig med egen van, husvagn eller tält.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår. Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Sommarland & Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp – Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6954012-2027757". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9939051