Serveringspersonal

Servitör sökes till lugn asiatisk kvarterskrog
Vi söker en trevlig och pålitlig servitör till vår lilla asiatiska restaurang. Här är stämningen avslappnad, gästerna är stamkunder och tempot lagom.
Du gillar att ge bra service, hålla ordning och skapa en trivsam upplevelse för gästerna. Erfarenhet är ett plus, men inte ett krav - viktigast är att du är vänlig och engagerad.
Vi erbjuder:
Familjär arbetsmiljö
Lugnt tempo och trevliga gäster
Flexibla tider, deltid eller heltid
Restaurangen ligger i ett lugnt bostadsområde med bra kommunikationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: sushiplatsen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Byrma AB
(org.nr 559024-8794) Jobbnummer
9602296