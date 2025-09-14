serveringspersonal

Rustika Italien AB / Servitörsjobb / Sundbyberg
2025-09-14


Ristorante Rustico en italiensk finkrog i Sundbyberg, vi serverar dagligen vår uppskattade lunch samt mat för kvällen, i menyn hittar man vedugnspizza samt kött, fisk & pasta från det italienska köket.
vi söker dig som är social och glad samt tål en del stress, schema varieras med både lunch, kväll samt helg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: m.ljuskvist@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rustika Italien AB (org.nr 559052-8484), http://www.ristoranterustico.se
Järnvägsgatan 34 (visa karta)
172 35  SUNDBYBERG

Jobbnummer
9507496

