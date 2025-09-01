Serveringspersonal
2025-09-01
Vi har en trevlig restaurang i Sollefteå, vid Ångermanälvens strand, och vi söker servitörer på deltid eller heltid.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta servering av mat, beställning och allt vad det innebär. Vi söker särskilt personer med tidigare erfarenhet inom hotell- och restaurangbranschen, men även de som är nyfikna på hotell- och restaurangbranschen och ivriga att lära sig nya saker.
Du kommer att vara en del av teamet som levererar bästa möjliga gästupplevelse. Du kommer att arbeta vardagar och ibland helger.
Skicka ett mejl till oss och berätta lite om dig själv på info@reselestrand.se
. Bor du i närheten? Det är ett stort plus.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
SMS 0761371263
E-post: info@reselestrand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resele Strand
