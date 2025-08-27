Serveringspersonal

Beirut Bistro AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-27


Är du redo för en restaurang fylld med energi, god mat och fantastisk stämning? Vi söker engagerad personal till vår restaurang.
Period: Tillsvidare
Plats: Beirut Bistro, Hornsbergs Strand 85, 112 15 Stockholm
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och trivs i en dynamisk miljö
Har minst två års erfarenhet inom a la carte servering inom restaurangbranschen
Besitter grundläggande sälj- och vinkunskaper
Är en lagspelare med hög arbetsmoral
Vi erbjuder:
En fartfylld och inspirerande arbetsplats
Flexibla tjänster - extra vid behov eller deltid
Individuell lönesättning
En unik möjlighet att arbeta i en av Stockholms mest levande restauranger
Vill du vara en del av vårt team? Ansök via länken nedan!
https://beirutbistro.se/jobba-hos-oss/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Beirut Bistro AB (org.nr 556872-4883), https://beirutbistro.se/
Hornsbergs Strand 85 (visa karta)
112 15  STOCKHOLM

Jobbnummer
9477478

