Serveringspersonal

Är du redo för en restaurang fylld med energi, god mat och fantastisk stämning? Vi söker engagerad personal till vår restaurang. Period: Tillsvidare Plats: Beirut Bistro, Hornsbergs Strand 85, 112 15 Stockholm Vi söker dig som: Har en positiv inställning och trivs i en dynamisk miljö Har minst två års erfarenhet inom a la carte servering inom restaurangbranschen Besitter grundläggande sälj- och vinkunskaper Är en lagspelare med hög arbetsmoral Vi erbjuder: En fartfylld och inspirerande arbetsplats Flexibla tjänster - extra vid behov eller deltid Individuell lönesättning En unik möjlighet att arbeta i en av Stockholms mest levande restauranger Vill du vara en del av vårt team? Ansök via länken nedan! https://beirutbistro.se/jobba-hos-oss/