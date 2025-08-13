Serveringspersonal
2025-08-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Bli en del av vårt team och bidra till en positiv upplevelse för Storklintens gäster! Vi värdesätter engagemang och serviceanda.
OM TJÄNSTEN
Vi söker engagerad serveringspersonal som vill leverera en högkvalitativ serviceupplevelse. Du kommer att ingå i ett team som värdesätter samarbete och kundnöjdhet.
Du erbjuds
Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och en dynamisk arbetsplats där du kan växa. Under högsäsong finns möjlighet att arbeta mer vilket vi kommer att värdesätta i urvalsprocessen.
Dina arbetsuppgifter
Som serveringspersonal är ditt främsta mål att skapa en positiv upplevelse för våra gäster genom snabb och vänlig service.
• Ge utmärkt service till gäster
• Ta beställningar och servera mat och dryck
• Se till att arbetsplatsen är ren och organiserad
• Hantera betalningar
• Arbeta flexibelt under högsäsong
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättningsgrad på 50%
• Har körkort och tillgång till bil att ta sig till och från arbetsplatsen
• Kan kommunicera obehindrat på svenska & engelska då det förekommer i de dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från restaurang eller serviceyrken
• Förmåga att hantera stress
• Förmåga att se helheten och snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
