Serveringspersonal

Academic Work Sweden AB / Servitörsjobb / Boden
2025-08-13


Visa alla servitörsjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Boden, Luleå, Piteå, Kalix, Jokkmokk eller i hela Sverige

Bli en del av vårt team och bidra till en positiv upplevelse för Storklintens gäster! Vi värdesätter engagemang och serviceanda.

OM TJÄNSTEN
Vi söker engagerad serveringspersonal som vill leverera en högkvalitativ serviceupplevelse. Du kommer att ingå i ett team som värdesätter samarbete och kundnöjdhet.

Du erbjuds
Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och en dynamisk arbetsplats där du kan växa. Under högsäsong finns möjlighet att arbeta mer vilket vi kommer att värdesätta i urvalsprocessen.

ARBETSUPPGIFTER

Publiceringsdatum
2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
Som serveringspersonal är ditt främsta mål att skapa en positiv upplevelse för våra gäster genom snabb och vänlig service.

• Ge utmärkt service till gäster
• Ta beställningar och servera mat och dryck
• Se till att arbetsplatsen är ren och organiserad
• Hantera betalningar
• Arbeta flexibelt under högsäsong

VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättningsgrad på 50%
• Har körkort och tillgång till bil att ta sig till och från arbetsplatsen
• Kan kommunicera obehindrat på svenska & engelska då det förekommer i de dagliga arbetet

Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från restaurang eller serviceyrken
• Förmåga att hantera stress
• Förmåga att se helheten och snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Social
• Ansvarstagande

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113769".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se

Arbetsplats
Academic Work

Jobbnummer
9455817

Prenumerera på jobb från Academic Work Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Academic Work Sweden AB: