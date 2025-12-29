Serveringsansvarig

Storklinten Rekreation AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå
2025-12-29


Restaurang Storklinten söker en serveringsansvarig som vill ta ansvar för den dagliga serveringen och bidra till en hög servicenivå för våra gäster. Vi söker dig som är över 20 år och har tidigare erfarenhet av arbete inom restaurangbranschen.
Som serveringsansvarig ansvarar du för att leda serveringspersonalen, säkerställa god service, hantera kassasystem samt se till att restaurangen håller en professionell och välkomnande standard. Du är stresstålig, serviceinriktad och van vid att arbeta i ett högt tempo. Erfarenhet av ansvarstagande roller inom restaurang är meriterande.
Vi värdesätter engagemang, samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot både gäster och kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: Jobb@storklinten.se

Arbetsgivare
Storklinten Rekreation AB (org.nr 559061-1876)
Övre Svartlå (visa karta)
961 98  BODEN

Kontakt
Receptionsansvarig
Klara Pettersson
Klara.pettersson@storklinten.se

Jobbnummer
9665640

