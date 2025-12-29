Serveringsansvarig
Storklinten Rekreation AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2025-12-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storklinten Rekreation AB i Luleå
, Boden
eller i hela Sverige
Restaurang Storklinten söker en serveringsansvarig som vill ta ansvar för den dagliga serveringen och bidra till en hög servicenivå för våra gäster. Vi söker dig som är över 20 år och har tidigare erfarenhet av arbete inom restaurangbranschen.
Som serveringsansvarig ansvarar du för att leda serveringspersonalen, säkerställa god service, hantera kassasystem samt se till att restaurangen håller en professionell och välkomnande standard. Du är stresstålig, serviceinriktad och van vid att arbeta i ett högt tempo. Erfarenhet av ansvarstagande roller inom restaurang är meriterande.
Vi värdesätter engagemang, samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot både gäster och kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: Jobb@storklinten.se Arbetsgivare Storklinten Rekreation AB
(org.nr 559061-1876)
Övre Svartlå (visa karta
)
961 98 BODEN Kontakt
Receptionsansvarig
Klara Pettersson Klara.pettersson@storklinten.se Jobbnummer
9665640