Servering till liten kul restaurang

Vi är en liten men etablerad restaurang sedan drygt 2 år i Lidköping. Vi är en medeltidsinspirerad restaurang som går in stenhårt för temat med inredning, klädsel, mat och dryck. Maten är något modernare för att passa den stora massan men helt klart mer vågad och annorlunda men vi levererar på hög nivå och har stor stolthet i det vi gör. Vi söker efter fler glada och framåt personer i servering som är noggranna med detaljer och kvalitet och som önskar jobba på ett litet men kvalitativt ställe i ett litet sammansvetsat team. Allt från förberedelser, ta emot leverans, servering av både mat och dryck som du givetvis ska lära dig samt presentera och förklara för gästerna med stor inlevelse och engagemang. OBS! Vi poängterar verkligen att du behöver vara en framåt och glad person som inte är rädd för att bjuda på dig själv och visa din inlevelse i det hela vi gör och vi försöker ha roligt med våra gäster men samtidigt ta ansvar å vara noggrann med detaljer. Tjänsten är extra vid behov kvällar och främst helger Låter det intressant? Välkommen med din ansökan.