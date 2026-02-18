SEO-specialist
SEO-specialist som tycker att den här rubriken kunde varit bättre optimerad
Du tycker att titeln är på tok för lång. Och du undrar varför vi inte skrivit en tydligare H1 här i rollbeskrivningen. Kanske har du dessutom 3-5 år som SEO-specialist (du uppskattar att vi fick in ett nyckelord naturligt här) i bagaget? Och kanske vill du ta ett tydligt ansvar för några kunders organiska synlighet?
Bra. Då är det precis dig vi letar efter.
Det här vet vi om dig (förutom att du tycker det vore bra om vi fick in nyckelordet "SEO-specialist" här också):
Du har jobbat med SEO i några år, gärna på byrå. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trygg i ditt hantverk. Och ja, du gillar förstås punktlistor. Så här kommer en med några saker som du har med dig:
Mycket god förståelse för teknisk SEO, on-page och innehåll
Erfarenhet av att arbeta strategiskt, inte bara operativt
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
God förståelse för hur SEO samspelar med SEM, CRO och content
Erfarenhet av SEM / Google Ads
Vana av relevanta SEO-verktyg (Search Console, Ahrefs, Screaming Frog eller liknande)
Ett strukturerat arbetssätt och tydligt ansvarstagande
Så här kan ditt nya jobb se ut:
Hos oss får du en central roll i flera kunduppdrag. Du ansvarar för SEO-arbetet - från analys och strategi till genomförande, uppföljning och rekommendationer.
Du jobbar både självständigt och tillsammans med andra specialister. I de flesta projekt har du stöd av projektledare, så att du kan fokusera på kvalitet, resultat och utveckling.
Vad mer då? Vad du kommer att göra, mer konkret? Vi tar det i en punktlista också va?
Ta fram SEO-strategier och planer för genomförande
Genomföra tekniska SEO-analyser och rekommendationer
Arbeta med on-page SEO, innehållsoptimering och struktur
Genomföra sökordsanalyser och konkurrensanalyser
Följa upp, analysera och rapportera resultat till kund
Vara en trygg rådgivare i kunddialoger
Arbeta nära utvecklare, content-specialister och andra kanalansvariga
Bidra till att utveckla vår SEO-tjänst och våra arbetssätt
Dela med dig av din kunskap och stötta kollegor i teamet
Varför Mild?
Vi erbjuder förstås konkurrenskraftig lön, flexibla arbetstider, hybridarbete, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Du får också schemalagd tid för självstudier och kompetensutveckling, frihet att forma din roll utifrån dina styrkor och ambitioner samt kunder som vill framåt och uppskattar proaktiv rådgivning. Men allt det där är ju självklarheter i vår mening.
Vi vill snarare slå ett slag för att du kommer få jobba i ett riktigt härligt team med spets inom SEO, SEM, SoMe, CRO, content och strategi. Så, är du sugen på en arbetsplats där man jobbar tillsammans, har högt i tak, känner stort förtroende för varandra och delar ett tydligt affärsfokus? Där man tror på transparens, kunskapsdelning och långsiktiga relationer? Då är Mild lika rätt för dig som du är för Mild.
Låter det intressant?
Kul! Skicka in din ansökan så tar vi det därifrån.
