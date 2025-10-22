Seniora hållfasthetsingenjörer sökes till Advanced Platform
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-10-22
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Advanced Platforms söker vi drivna hållfasthetsingenjörer som vill vara med och forma skroven till framtidens stridsflygplan. Vi är i en intensiv och växande fas och du ska vara redo att utmana arbetssätt och metoder tillsammans med oss för att få fram nya tekniska lösningar och bygga experimentflygplan. På området tittar vi på framtidens autonoma flygkoncept med överljudskapacitet där arbetet består av teknikstudier, mark-demonstratorer och flygande demonstratorer. Ambitionen är att vara en organisation som är lättfotad och utför teknologiutveckling i snabba loopar med ett stort lärande.
Vi söker efter dig, hållfasthetsingenjör med några eller flera års erfarenhet, som vill vara en del av vår organisation där vi vågar prova nytt, vågar utmana men också vågar att misslyckas. Att vara redo att anamma lärdomarna och fortsätta framåt. Du ska vara en lagbyggare och ha en god förståelse för den verksamhet du ska arbeta i. Det är viktigt att ha en bra förståelse för hur en struktur fungerar i dess helhet och är du en fena på handberäkningar så är detta platsen för dig!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
