Senior Versamhetscontroller
2025-12-30
Vill du ha en nyckelroll i en förvaltnings strategiska utveckling? Nu söker vi en senior verksamhetscontroller för ett konsultuppdrag i Göteborg.
Om uppdragetVi söker en Senior verksamhetscontroller för ett konsultuppdrag i Göteborg med start 2026-02-02 t.o.m. 2026-08-31.
Som förvaltningscontroller arbetar du förvaltningsövergripande och ansvarar för att samordna arbetet med planering och uppföljning, riskhantering, intern kontroll och intern styrning.
Du arbetar på direkt uppdrag av avdelningschef och har en central roll i förvaltningens strategiska och operativa utvecklingsarbete.
Tjänsten är placerad på avdelningen Strategisk samordning. Avdelningen ansvarar för struktur, metod och verktyg för att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Strategisk samordning är också ansvariga för den årliga taxeprocessen och taxornas konstruktioner samt samordning av forskning och innovation, miljö och klimatarbete och förvaltningsövergripande remisser.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
vara processledare för förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess
leda avdelningens controllerteam
planera och driva arbetet med förvaltningens riskanalyser
fungera som ledningsstöd till avdelningschef
stötta och vid behov driva arbetet kopplat till avdelningens fokusområden för 2026Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av strategiarbete, kvalitetsarbete, analys och uppföljning i en målstyrd organisation
Erfarenhet av att arbeta med systemstödet Stratsys
Erfarenhet av rapportskrivande och god formuleringsförmåga i skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 14/1.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
