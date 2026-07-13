Senior Validation Engineer - CQV & Equipment Validation
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2026-07-13
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ALTEN söker Senior Validation Engineer till spännande Life Science-projekt i Uppsala!
Är du en erfaren valideringsingenjör som trivs i en internationell miljö där teknik, kvalitet och samarbete står i fokus? Vill du arbeta med avancerad processutrustning och vara en nyckelperson i valideringsarbetet för några av de mest innovativa projekten inom Life Science? Då kan detta vara nästa steg i din karriär. Vi söker nu en Validation Engineer eller Validation Lead till ett spännande uppdrag hos ett ledande Life Science-bolag i Uppsala. Här får du möjlighet att arbeta med komplex utrustning, internationella samarbeten och kvalificerings- och valideringsaktiviteter genom hela projektets livscykel.
VAD ERBJUDER VI?
Som konsult på ALTEN får du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos några av våra viktigaste kunder, med:
Tekniska utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
En inspirerande gemenskap och möjlighet att bidra till en hållbar och automatiserad framtid.
Stöttande och coachande ledarskap.
Möjlighet att arbeta inom olika branscher där våra kunder verkar.
En personlig utbildningsbudget för interna eller externa kurser.
ROLLEN
I rollen som Validation Engineer / Validation Lead kommer du att vara en viktig del av ett team som ansvarar för valideringsaktiviteter kopplade till processutrustning och produktionssystem. Arbetet omfattar allt från installation och kvalificering av utrustning till testning och dokumentation enligt gällande regulatoriska krav. Du kommer främst att arbeta med Vendor Package Equipment (VPE) – kompletta leveranser från leverantörer som inkluderar mekaniska komponenter, el- och styrsystem samt tillhörande dokumentation. .
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera, genomföra och dokumentera valideringsaktiviteter inom CQV.
Skriva och granska IQ/OQ/PQ-protokoll samt tillhörande rapporter.
Delta i FAT- och SAT-aktiviteter samt verifiering och testning av utrustning.
Samarbeta med leverantörer, projektteam och globala intressenter.
Resor till USA för att genomföra tester och säkerställa att utrustning uppfyller krav och specifikationer.
Granska kollegors dokumentation och bidra med tekniskt stöd inom valideringsområdet.
Säkerställa att allt arbete utförs enligt GDP och regulatoriska riktlinjer.
Dela kunskap och stötta kollegor i teamets fortsatta utveckling.
Rollen innebär ett nära samarbete med team i olika delar av världen, vilket kräver god kommunikationsförmåga och flexibilitet. Enstaka möten utanför ordinarie arbetstid kan förekomma för att möjliggöra samarbete mellan Sverige och USA.
KRAV
Vi söker dig som har erfarenhet av:
CQV/validering inklusive IQ, OQ och PQ.
Arbete med PLC- och automationssystem.
Processteknisk utrustning såsom skids, autoklaver eller CIP/SIP-system.
Framtagning och granskning av valideringsprotokoll och rapporter.
Good Documentation Practice (GDP).
Svenska och engelska i tal och skrift.
Arbete i GMP-reglerad verksamhet inom Life Science eller läkemedelsindustrin.
Resor är en naturlig del av rollen och det är ett krav att du har möjlighet att resa internationellt, cirka fyra gånger per år.
Du trivs i en internationell miljö och är flexibel när enstaka möten behöver anpassas efter olika tidszoner.
MERITERANDE
Det är extra positivt om du även har erfarenhet av:
FAT, SAT och andra testaktiviteter kopplade till utrustningsleveranser.
Veeva.
Ledande eller koordinerande roller inom validering.
TIDSRAM: Konsultuppdrag med start i Augusti 2026.
VARFÖR SKA DU SÖKA?
Det här är en möjlighet att bli en del av ett spännande projekt där du får stort inflytande över leveranser, kvalitet och resultat. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i ett socialt team som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en positiv arbetsmiljö.
För dig som gillar teknik, resor, internationella kontaktytor och möjligheten att påverka är detta en roll med både variation och utvecklingspotential.
Om ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 60 000 medarbetare i mer än 30 länder. I Sverige är vi cirka 1 300 konsulter på 11 orter, från Malmö till Skellefteå, och stöttar världsledande företag inom Automotive, Telecom, Industry, Energy, Aerospace & Defense och Life Science.
För sjätte året i rad har ALTEN utsetts till ett av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen.
Välkommen att läsa mer om oss på alten.se.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige Aktiebolag
(org.nr 556420-7453), http://alten.se
Lindhagensgatan 112 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Alten Stockholm Jobbnummer
10001506