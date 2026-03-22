Senior VA-projektör
Avaron AB / Byggjobb / Nacka Visa alla byggjobb i Nacka
2026-03-22
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Arboga
Publiceringsdatum2026-03-22Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i ett samhällsviktigt infrastrukturprojekt inom kommunal VA-verksamhet, där fokus ligger på detaljprojektering, förfrågningsunderlag och tekniskt stöd under utbyggnad. Det finns redan en bygghandling som ligger till grund för det fortsatta arbetet, men underlaget behöver omarbetas och anpassas till nya förutsättningar, tekniska krav och beställarens riktlinjer.
Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera teknisk höjd med praktisk genomförbarhet. Du får en central roll i att säkerställa att handlingar håller rätt kvalitet inför kommande entreprenad, samtidigt som du bidrar med stöd i byggskedets planering. Underlaget omfattar bland annat planritningar, rivningsplaner, profiler, sektioner och detaljer för VA.
Du arbetar självständigt och nära beställare samt andra nyckelfunktioner i projektet. Miljön är komplex och tätbebyggd, vilket ställer höga krav på struktur, kvalitetssäkring och vana att hantera tekniska lösningar i samspel med produktion och trafikpåverkan.
ArbetsuppgifterTa fram förfrågningsunderlag för VA med utgångspunkt i befintlig bygghandling.
Omarbeta handlingar från ABT till AB04 och anpassa dem till nya förutsättningar, tekniska krav och riktlinjer.
Uppdatera, granska, kvalitetssäkra och färdigställa handlingar som FU-handlingar.
Arbeta med planritningar, rivningsplaner, profiler, sektioner och detaljer inom teknikområdet VA.
Ta fram relevanta delar till mängdförteckning och teknisk beskrivning.
Stötta produktionsplanering och TA-planhandläggning.
Bidra, tillsammans med produktionsplanerare eller motsvarande, med underlag för tillfälliga trafiklösningar under byggtid och skedesplanering.
Identifiera avvikelser och lyfta behov som påverkar genomförandet, exempelvis om markintrång skulle krävas.
Vid behov ta fram tidplan för leverans av hela eller delar av uppdraget.
KravDu har minst 10 års erfarenhet av projektering.
Du har minst 5 års erfarenhet som teknikansvarig.
Du är högskoleingenjör.
Du har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.
Du har arbetat åt en entreprenör i en totalentreprenad.
Du har tagit fram bygghandlingar och FU i en utförandeentreprenad.
Du kan styrka din erfarenhet med 2 referensuppdrag där du har arbetat som VA-projektör i en tät stadsmiljö inom de senaste 10 åren.
Minst ett av referensuppdragen ska vara för en kommunal verksamhet.
Minst ett av referensuppdragen ska vara i direkt anslutning till spårområde och vägområde.
Du är van att arbeta strukturerat, självständigt och med hög kvalitet i tekniska handlingar.
Du behöver kunna hantera sekretessbelagd information och följa krav på tystnadsplikt i uppdraget.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7440965-1906304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Nacka Forum (visa karta
)
131 53 NACKA Jobbnummer
9811941