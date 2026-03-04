Senior UX-designer inom prototyp och implementation
2026-03-04
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren UX-designer till ett uppdrag inom utveckling av digitala tjänster. Du arbetar nära produktägare, utvecklingsteam och andra intressenter för att skapa lösningar som är intuitiva, självinstruerande och tillgängliga - och som samtidigt stödjer verksamhetens processer på ett effektivt sätt.
ArbetsuppgifterTa fram interaktiva prototyper och mockups för att visualisera krav, användarflöden och user stories.
Designa och vidareutveckla användargränssnitt i frontsystem med fokus på tydliga arbetsflöden, användbarhet och tillgänglighet.
Leda och facilitera workshops samt genomföra användartester och kravinsamling tillsammans med verksamhet och utvecklingsteam.
Arbeta iterativt med förbättringar baserat på feedback från användare och intressenter.
Kartlägga behov, förstå verksamhetsprocesser och sätta dig in i användarnas dagliga arbete.
KravFlera års erfarenhet av UX-design och användarcentrerad designprocess.
Mycket god vana av att ta fram wireframes, mockups och interaktiva prototyper.
Erfarenhet av prototyp- och designverktyg såsom Figma.
Dokumenterad kunskap om tillgänglighetsdirektivet samt WCAG 2.1/2.2 AA.
Erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet i digitala tjänster.
Vana att arbeta i agila team.
Vana att leda workshops och genomföra användartester.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska kollegor.
MeriterandeErfarenhet av digitala tjänster inom reglerad verksamhet (exempelvis bank/finans).
Erfarenhet av designsystem och komponentbibliotek (t.ex. CSS/SVG-bibliotek eller HTML/React-komponenter).
God vana av responsiv design.
Kunskaper inom frontend-utveckling (HTML, CSS, JavaScript) och vana att implementera UI-komponenter.
Kunskaper inom SEO och analysverktyg (t.ex. Google Analytics).
Erfarenhet av integration mot API:er.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
