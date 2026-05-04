Senior utesäljare - kundnära & affärsdriven
Vi är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 175 års erfarenhet inom textilbranschen. Vår verksamhet bygger på principen att textilier underhålls i servicecenter nära kunden. Det gör att vi snabbt och kostnadseffektivt kan möta kundernas behov, samtidigt som transporterna mellan kund och servicecenter minimeras och miljöpåverkan hålls så låg som möjligt.
Vårt arbete styrs av tydliga värderingar: lönsam tillväxt, hållbarhet, långvariga kundrelationer, entusiasm samt en stark vilja att ständigt lära och utvecklas. Vi erbjuder helhetslösningar för renlighet och inredning av affärslokaler, arbetskläder och skyddsutrustning. Genom vårt dotterbolag Comforta tillhandahåller vi dessutom textiltjänster för hotell samt hälso- och sjukvården.
Lindström är verksamt i 24 länder i Europa och Asien och är ett snabbt växande internationellt företag. Vårt långsiktiga mål är att fortsätta expandera geografiskt och öka vår marknadsandel. Framgången bygger på välutvecklade och enhetliga arbetsrutiner som säkerställer hög kvalitet, ansvarsfull verksamhet och ett konsekvent tjänsteutbud i alla länder där vi är verksamma.
Driv komplexa B2B-affärer med fokus på värde och relationer
En nyckelroll inom värdebaserad försäljning Vill du arbeta med komplex B2B-försäljning där du verkligen gör skillnad för kunden? Drivs du av att bygga långsiktiga relationer och skapa affärer som bygger på värde snarare än pris? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker en affärsdriven säljare till vårt High Value Sales-team - en central roll där du ansvarar för hela säljprocessen, från första kontakt till avslut, med fokus på lönsam tillväxt och starka kundrelationer.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du konsultativt och långsiktigt med B2B-kunder. Du identifierar nya affärsmöjligheter, utvecklar din kundportfölj och bygger relationer med beslutsfattare. Genom att förstå kundens verksamhet och behov tar du fram lösningar som skapar verkligt affärsvärde.
Du driver nyförsäljning genom kundmöten, nätverkande och prospektering, samtidigt som du utvecklar befintliga kunder. Rollen innefattar presentationer, lösningsdemonstrationer, avtalsförhandlingar och ansvar för affärens lönsamhet.
Du arbetar strukturerat mot mål och KPI:er, följer upp resultat och använder CRM som ett naturligt verktyg. I nära samarbete med interna team säkerställer du hög kvalitet i leveransen.
I denna roll ingår resor och du besöker kunder i Göteborgsområdet. Även resor till Malmö och Stockholm kan tillkomma.
Om dig
Du är en erfaren B2B-säljare med starkt affärsdriv och vana att hantera komplexa affärer. Du arbetar tryggt med värdebaserad försäljning och har förmågan att omvandla kundbehov till tydliga och övertygande erbjudanden.
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och självgående. Du trivs med ansvar, arbetar strukturerat och driver processer framåt. Du motiveras av resultat och har uthålligheten som krävs för att lyckas i en affärsdriven roll. Erfarenhet av Challenger Sale eller liknande metodik är meriterande.
Kandidatexamen inom business, marknadsföring eller liknande
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom tjänstesektorn
Erfarenhet av datadriven uppföljning och rapportering
God förståelse för värdebaserad försäljning
Erfarenhet av prisdiskussioner och komplexa affärer
Erfarenhet av CRM-system
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
B-körkort
Därför ska du välja oss
Hos oss får du en nyckelroll i ett växande säljteam med stor möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling. Du arbetar i en dynamisk miljö med tydliga mål, högt tempo och stort eget ansvar - med stöd från kompetenta kollegor. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och en arbetsplats där långsiktighet, hållbarhet och kvalitet står i fokus. Övrig information
Tjänsten är placerad i Kungälv i våra ljusa moderna lokaler och du arbetar både från kontoret och ute hos kund i Göteborgsområde. Som nämnts kan även resor till Malmö och Stockholm tillkomma. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 08.00-17.00 och resor ingår som en naturlig del av rollen. Du omfattas av kollektivavtal och erbjuds bland annat friskvårdsbidrag och tjänstebil. Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla våra kundrelationer och bidra till vår fortsatta tillväxt? Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar Comforta med Barona. För frågor kring tjänsten och rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Agnes Hildén på agnes.hilden@barona.se
. Vi arbetar med löpande urval, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Om BaronaBarona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering och bemanning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://baronase.recman.page/job/472507
442 34 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Comforta AB Kontakt
Recruitment Specialist
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se
9887917