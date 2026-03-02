Senior Upphandlare IT (LUF/LOU/LUK)
Uppdrag: 30 mars 2026 - 2 april 2027
Möjlighet till förlängning (6 månader x 2)
Vi söker nu en erfaren upphandlare med inriktning mot IT till ett längre konsultuppdrag hos en större offentlig verksamhet i Stockholmsregionen.
Uppdraget innebär att självständigt driva och ansvara för komplexa upphandlingar - främst tjänsteupphandlingar med tydlig IT-koppling.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en central inköps- och upphandlingsfunktion med ansvar för att leda hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys till avtal och överlämning.
Upphandlingarna genomförs enligt LUF, LOU och i vissa fall LUK. Rollen innebär ett stort eget ansvar och nära samarbete med projektledare, beställare och andra intressenter.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Självständigt leda och genomföra komplexa upphandlingar
Ansvara för affärsupplägg, strategi och genomförande
Upprätta förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och kommersiella villkor
Säkerställa att kravställning är förenlig med upphandlingslagstiftning
Genomföra marknadsanalys och leverantörsdialog
Hantera kvalificering, utvärdering och förhandling
Genomföra förnyad konkurrensutsättning av ramavtal vid behov
Ta fram beslutsunderlag
Samordna kommunikation med interna och externa intressenter
Säkerställa korrekt diarieföring och avtalsöverlämningKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar
Har gedigen erfarenhet av LUF och/eller LOU (meriterande även LUK)
Har erfarenhet av IT-upphandlingar (system, tjänster, drift, konsulttjänster etc.)
Är trygg i att omvandla verksamhetsbehov till juridiskt hållbara upphandlingsdokument
Har god affärsförståelse
Är strukturerad, kommunikativ och van att arbeta i komplexa organisationer
Arbetsform
