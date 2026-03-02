Senior Upphandlare IT (LUF/LOU/LUK)

Famma Konsultning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-02


Stockholm (Hybrid)
Heltid - 40 h/vecka
Uppdrag: 30 mars 2026 - 2 april 2027
Möjlighet till förlängning (6 månader x 2)
Vi söker nu en erfaren upphandlare med inriktning mot IT till ett längre konsultuppdrag hos en större offentlig verksamhet i Stockholmsregionen.
Uppdraget innebär att självständigt driva och ansvara för komplexa upphandlingar - främst tjänsteupphandlingar med tydlig IT-koppling.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en central inköps- och upphandlingsfunktion med ansvar för att leda hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys till avtal och överlämning.
Upphandlingarna genomförs enligt LUF, LOU och i vissa fall LUK. Rollen innebär ett stort eget ansvar och nära samarbete med projektledare, beställare och andra intressenter.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Dina arbetsuppgifter
Självständigt leda och genomföra komplexa upphandlingar

Ansvara för affärsupplägg, strategi och genomförande

Upprätta förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och kommersiella villkor

Säkerställa att kravställning är förenlig med upphandlingslagstiftning

Genomföra marknadsanalys och leverantörsdialog

Hantera kvalificering, utvärdering och förhandling

Genomföra förnyad konkurrensutsättning av ramavtal vid behov

Ta fram beslutsunderlag

Samordna kommunikation med interna och externa intressenter

Säkerställa korrekt diarieföring och avtalsöverlämning

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar

Har gedigen erfarenhet av LUF och/eller LOU (meriterande även LUK)

Har erfarenhet av IT-upphandlingar (system, tjänster, drift, konsulttjänster etc.)

Är trygg i att omvandla verksamhetsbehov till juridiskt hållbara upphandlingsdokument

Har god affärsförståelse

Är strukturerad, kommunikativ och van att arbeta i komplexa organisationer

Arbetsform
Hybrid - arbete både på plats i centrala Stockholm och på distans

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 42  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9770167

