Senior Underhållstekniker
Liba Bröd AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2025-10-23
Vi söker en Senior underhållstekniker till vårt bageri i Göteborg för en nyckelroll i vår satsning att driva ett effektivt och hållbart underhållsarbete.
Liba Bröd är ett familjeägt bageri i trevliga lokaler i Göteborg. Vi är marknadsledande inom orientaliskt tunnbröd i Sverige och Norge. Vi producerar med 100 % grön energi och är FSSC 22000-certifierade.
Som senior underhållstekniker hos oss ansvarar du för att våra maskinparker fungerar optimalt och att driften hålls igång med hög tillgänglighet. Du arbetar både med förebyggande och avhjälpande underhåll samt bidrar aktivt till förbättringsarbete och utveckling av våra rutiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med underhåll och reparation av:
Kedjedrift
Kullager
Remmar
Axlar (rullande och drivaxlar)
Pneumatiska system
Verkstadsarbete i allmänhet
Du arbetar nära både operatörer och övriga i underhålls teamet och förväntas bidra med din erfarenhet och tekniska kompetens i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, gärna inom livsmedels- eller processindustri
Goda kunskaper inom maskinteknik och felsökning
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, eller arabiska och engelska
Meriterande kompetenser
Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet inom:
Svarvning
Svetsning (TIG, MIG)
Fräsning
MetallbearbetningDina personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i denna roll bör du vara självgående och ha förmågan att prioritera och lösa problem effektivt samt ha en positiv inställning till teamwork.
Då vi arbetar med livsmedelshantering krävs det att du förstår vikten av god hygien samt föreskrivna ordningsregler på arbetsplatsen.
Kollektivavtal och förmåner såsom friskvård och konkurrenskraftig lön.
Tillträdesdag, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vi välkomnar därför din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@liba.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reparations och Underhåll". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liba Bröd AB
(org.nr 556512-8310)
Lärje Stationsgata 1 (visa karta
)
415 25 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
