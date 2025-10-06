Senior transfer & supplier indus Lead
2025-10-06
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en erfaren och engagerad projektledare med teknisk profil, som vill spela en nyckelroll i att driva en framgångsrik industrialisering hos externa leverantörer. I rollen ansvarar du för att utvärdera och säkerställa leverantörers industrialiseringsförmåga, med fokus på kapacitets- och tillverkningsplanering, resursallokering samt möjligheter till kostnadsoptimering.
För att trivas i rollen motiveras du av att arbeta med människor i tvärfunktionella team och hantera komplexa projektmiljöer. Du samarbetar tätt med funktioner som konstruktion, hållfasthet, produktion och inköp - alltid med företagets helhetsperspektiv i fokus. Du har vana av att verka i en internationell miljö, där en global arbetsarena känns både naturlig och inspirerande.
Vi söker dig som har en god förmåga att planera och leda teamarbete på ett strukturerat sätt. Du tar fram tydliga tidplaner, arbetar målinriktat och har lätt för att engagera andra och nå uppsatta resultat.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Säkerställa leverantörens förmåga att leverera i enlighet med Saabs tekniska och organisatoriska krav.
Samverka med interna avdelningar för att skapa en kompletterad kravbild och integrera externa leverantörer i Gripen-programmet.
Övervaka industrialiseringsprocessen och säkerställa att Saab är redo att ta emot leverantörernas leveranser vid projektets avslut.
Du kommer att arbeta nära både interna och externa intressenter i en global miljö, där samverkan över avdelnings- och landsgränser är en naturlig del av arbetet. Tjänsten är placerad i Linköping men resor kan förekomma i tjänsten.
Vi söker dig som är en drivande och affärsorienterad projektledare med minst 10 års erfarenhet av att leda tekniskt komplexa projekt. Du har god vana av att arbeta i en global kontext och har hanterat frågor kopplade till industrialisering hos externa leverantörer.
Du har en naturlig förmåga att bygga och underhålla starka relationer med såväl interna som externa intressenter. Samarbete är något du värdesätter högt, och du trivs i miljöer där samverkan och dialog står i fokus. Du är lyhörd, kommunikativ och bidrar med ett konstruktivt och lösningsorienterat förhållningssätt som stärker teamets arbetsklimat.
Du är lösningsorienterad och har lätt för att fatta beslut, vilket gör att du kan navigera genom komplexa projekt och hitta effektiva vägar framåt. Samtidigt är du affärsmässig och har erfarenhet av att kravställa leverantörer utifrån kontrakt och överenskommelser. För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska, och vara bekväm med att hantera affärsmässiga diskussioner på båda språken.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
