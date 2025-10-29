Senior Trafikplanerare till Connect Bus AB
2025-10-29
Connect Bus är en stor nordisk kollektivtrafikoperatör med verksamhet inom kontraktsreglerad region- och stadstrafik samt specialtrafiktjänster. Uppdragsgivarna är i huvudsak kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Totalt sett består koncernen i Norge och Sverige cirka 5000 medarbetare, 2700 fordon, och verksamheten utgår ifrån 64 depåer. Connect Bus är idag den tredje och respektive femte största bussoperatören i Norge respektive Sverige. Koncernen är resultatet av en konsolidering av bussoperatörer i Norge och Sverige.
Connect Bus ägs av CBRE Investment Management och målet är att etablera en ledande, stabil och hållbar nordisk bussverksamhet som bidrar till samhällets mål om ökad rörlighet och minskad miljöpåverkan.
Är du en person som gillar att hitta lösningar i komplexa situationer i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag? Vill du vara med och utveckla kollektivtrafiken och skapa hållbara resmöjligheter? Vi befinner oss just nu i en spännande fas där vi behöver förstärka vårt team med en senior trafikplanerare.
Om rollen
I rollen som senior trafikplanerare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att utarbeta effektiva, hållbara och robusta trafikplaner både på strategisk och operativ nivå. Rollen är avgörande för att säkerställa punktlig och pålitlig kollektivtrafik. Du ingår i bolagets trafikplaneringsavdelning och rapporterar till trafikplaneringschefen. Vi erbjuder flexibel placeringsort, men resor förekommer regelbundet till både huvudkontor i Göteborg och ut till verksamheten.
Du kommer tillsammans med koncernens expertgrupp ingå i bolagets utvecklingsarbete inom såväl trafikplaneringsprocessen som anbudsprocessen. Du kommer att delta i olika projekt som testar lösningar, analyserar och rapporterar om olika scenarier för att vinna nya upphandlingar och förbättra befintliga. Huvudsakliga arbetsuppgifter;
Ansvarar för att utveckla, optimera och skapa robusta och lönsamma fordons- och tjänsteplaner och scheman inom ditt område
Delta i upphandlingsprojekt, inklusive att leverera analyser och planer inom skarpa tidsfrister
Samarbeta nära med uppdragsgivare för att säkerställa att kontraktskraven uppfylls och bidra till god lönsamhet
Tätt samarbete med driftområdena och andra berörda parter
Simulera och analysera alternativa trafikplaner som underlag för beslut
Delta som sakkunnig i diskussioner med fackliga representanter och ledning
Delta i utveckling av planeringsprocesser, verktyg och planeringssystem
Tillämpa kollektivavtal och arbetstidsbestämmelser i planarbetet
Vi söker dig som
Har en relevant eftergymnasial utbildning inom logistik, optimering, planering, matematik eller motsvarande arbetslivserfarenhet av trafikplanering. Goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta i HASTUS är en förutsättning för rollen. Har erfarenhet och kunskap av att arbeta i en driftorganisation med logistik eller personalplanering. Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel och god förståelse för, eller erfarenhet av, arbetsrätt/kollektivavtal.
Som person behöver du vara analytisk, strukturerad och noggrann, gilla problemlösning och har en förmåga att tänka nytt när du ställs inför nya utmaningar. Du behöver ha en kombinerad förmåga att både trivas i ett team samtidigt som du trivs med självständiga arbetsuppgifter. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har god samarbetsförmåga.
Vad erbjuder Connect Bus dig?
Connect Bus erbjuder möjligheter till stor personlig utveckling. Vi arbetar i en flexibel, familjär och vänlig miljö med korta beslutsvägar. Här får du som senior trafikplanerare en nyckelroll. Vi vill bygga vidare på det lilla företagets styrka och fördelar samtidigt som vi växer och ständigt utvecklar våra processer.
Våra värderingar säkerställer att vi aktivt och framgångsrikt tar ansvar och driver verksamheten på ett värdeskapande och hållbart vis för alla våra intressenter. Vi utgår från allas lika värde och rättigheter oavsett kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och funktionshinder.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev via www.jerrie.se.
Sista dag för ansökan är 22 november. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Martin Dahlberg på 0763-170741. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
