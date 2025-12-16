Senior Trafikanalytiker

Vill vara med och utveckla framtidens trafikplanering? Hos oss är det möjligt! Introduktion Nu söker vi seniora trafikanalytiker till WSP. I rollen blir du en av cirka 120 medarbetare på sektionen Society Advisory som tillhandahåller kvalificerade analyser och strategisk rådgivning inom trafik och transporter samt samhälls- och näringslivsutveckling. Du får en viktig roll i att analysera resebeteende och mönster för att designa välfungerande trafiksystem med hjälp av datorbaserade modeller samt bygga strategiska beslutsunderlag tillsammans med våra kunder.
Rollen är kopplad till vår nationella sektion Transportsystem som idag består av cirka 50 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala, Gävle, Östersund och Falun. Detta innebär i sin tur att vi är öppna för placeringsort runt om i landet. Sektionen arbetar med systemövergripande prognoser, analyser och planering inom mobilitet i tidiga skeden. Om rollen I rollen som trafikanalytiker kommer du att ha ansvar för att utföra och leda olika typer av uppdrag inom trafikplanering och -modellering. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att omfatta att analysera trafikdata, utveckla och kalibrera makromodeller, samt prognostisera trafikflöden och resvanor.
Som trafikanalytiker kommer du att arbeta i och ansvara för projekt i samarbete med olika aktörer inom både den offentliga och privata sektorn. Du kommer att vara delaktig i att formulera projektstrategier, hantera resurser och säkerställa att projektet levereras inom angivna tidsramar och kvalitetsstandarder.
Du kommer att ingå i vårt nationella och nordiska nätverk av trafikanalytiker som ger dig löpande och god kompetensutveckling tillsammans med andra. WSP är organiserade nationellt så det finns möjlighet att välja placeringsort vid något av våra kontor runt om i Sverige. Tveka därför inte att söka oavsett var du bor i landet. Kvalifikationer Som trafikanalytiker är du utbildad civilingenjör eller har en liknande högskoleutbildning med geoanalytisk inriktning. Du bär även med dig minst fem års erfarenhet från liknande roll sedan tidigare. Du har under dina studier erfarenhet av analyser på makro- och/eller mesonivå samt kännedom om några av de analysmjukvaror vi arbetar med: Sampers/Emme, Visum, Cube och Dynameq. En viktig del av rollen är att aktivt bidra till affärsutveckling, vilket innebär att identifiera nya möjligheter, utveckla kundrelationer och medverka till att bredda vårt erbjudande inom trafikplanering och analys.
Du som söker är en utåtriktad och prestigelös analytiker som arbetar lika bra i grupp som självständigt. Som alla andra i gruppen är du öppen, nyfiken, triggas av att lära och tänka nytt. Andra egenskaper som värdesätts är flexibilitet, engagemang, kundfokus och affärsmässighet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder WSP är ledande inom utveckling och tillämpning av makroskopiska analysverktyg och modeller. På WSP finns resurserna och kunskaperna som krävs för att driva både stora och små analysuppdrag. Genom ett närvarande ledarskap och samverkan över avdelningsgränser har vi lyckats skapa starka team både lokalt och nationellt som kan ta sig an de största utmaningarna för vår framtida samhällsutveckling. Vi värdesätter våra medarbetare och är övertygade om att nöjda medarbetare går hand i hand med goda resultat i uppdragen. Kontakt För ytterligare information kontakta: Jesper Steenberg, rekryteringsspecialist WSP, jesper.steenberg@wsp.com
Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes. Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2026-01-31. Om WSP i Sverige WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling. Vi erbjuder strategisk rådgivning, ingenjörstjänster och hållbara lösningar till våra kunder som verkar inom transport-, infrastruktur-, miljö-, klimat- och hållbarhets-, energi-, vatten-, byggnads- och gruvsektorn. Med 66 500 medarbetare över hela jorden samlar vi experter inom analys, teknik och miljö för att framtidssäkra våra städer, vår miljö och våra samhällen. Vi förenas i vårt gemensamma mål; att skapa positiva och långvariga samhällseffekter. En kultur av innovation, integritet och inkludering är kännetecknande för WSP. I Sverige är vi cirka 4 000 medarbetare.
