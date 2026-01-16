Senior Testare med utvecklingskompetens (.NET / C#)

Vi söker nu en mycket erfaren testare med utvecklingskompetens inom C# och .NET till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en större organisation inom samhällskritisk verksamhet. Uppdraget ger dig möjlighet att vara med och bygga upp en modern teststrategi och kvalitetssäkra en ny, framtida trafikhanteringslösning med höga krav på stabilitet, säkerhet och prestanda.
Du blir en del av ett nyetablerat, agilt utvecklingsteam där kvalitet, testbarhet och snabba releaser står i fokus.
Din roll
I rollen som Senior Testare har du ett övergripande ansvar för teststrategi, testdesign och kvalitetssäkring genom hela utvecklingskedjan. Du arbetar nära utvecklare och initiativledning och kombinerar hands-on testarbete med utveckling av automatiserade tester i en modern microservices-baserad arkitektur.
Du är en nyckelperson i teamet och bidrar aktivt till att forma arbetssätt, testinfrastruktur och kvalitetssäkringsprocesser från grunden.
Ditt ansvar
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:

Planera, designa, utveckla och genomföra komponent- och integrationstester för både frontend och backend

Utföra manuella, utforskande och flödesbaserade API- och end-to-end-tester

Utveckla, underhålla och vidareutveckla automatiserade tester med verktyg som Cypress och Playwright

Arbeta enligt testdriven utveckling (TDD), inklusive mockning

Säkerställa kvalitet i CI/CD-pipelines (t.ex. Jenkins, Azure DevOps eller liknande)

Utveckla och genomföra prestanda-, belastnings- och säkerhetstester, inklusive tester kopplade till OWASP Top 10

Testa mikrotjänster i containermiljöer (t.ex. Docker) samt system som använder meddelandeköer

Arbeta tätt tillsammans med utvecklare, initiativledning och andra intressenter för att säkerställa hög kvalitet och testbarhet

Kvalifikationer (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:

Minst 9 års arbetslivserfarenhet som systemtestare, inklusive planering, design, utförande och rapportering av tester

Minst 4 års erfarenhet av automatiserade tester i moderna testverktyg (t.ex. Cypress, Playwright eller likvärdiga)

Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling i C# och .NET (under de senaste 7 åren)

Minst 3 års erfarenhet av testning av mikrotjänster i containermiljöer (t.ex. Docker)

Minst 2 års erfarenhet av testdriven utveckling (TDD)

Minst 2 års erfarenhet av kvalitetssäkring i CI/CD-miljöer

Minst 2 års erfarenhet av testning av system som använder meddelandeköer (t.ex. RabbitMQ eller likvärdigt)

Mycket god kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift

Erfarenhet av agilt arbetssätt, exempelvis Scrum

Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du även har:

ISTQB Foundation-certifiering

Erfarenhet av tillgänglighetstester enligt WCAG 2.1 AA

Erfarenhet av att arbeta som testare i offentlig sektor

Erfarenhet av belastnings- och sårbarhetstester

Placering
Uppdraget utförs huvudsakligen på plats i Stockholm (Kungsholmen). Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse och verksamhetens behov.
Tidplan och omfattning
Start: 9 februari 2026 Slut: 31 december 2026 Omfattning: 100 % (ca 40 timmar/vecka) Förlängningsoption: Möjlighet till förlängning med 1 + 1 år
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta långsiktigt, tekniskt och samhällsviktigt, och som vill göra verklig skillnad genom att säkerställa kvalitet i system som påverkar många människors vardag. Låter det här som nästa steg i din konsultkarriär? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig.

