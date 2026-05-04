Senior testare inom systemförvaltning
Avaron AB / Datajobb / Göteborg
2026-05-04
Publiceringsdatum
2026-05-04 Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en förvaltningsmiljö där applikationer och system stöttar verksamheter inom hav, vatten, miljö och administration. Här får du en viktig roll i att säkra kvaliteten i lösningar som används i det dagliga arbetet och som behöver fungera stabilt över tid.
Tyngdpunkten i uppdraget ligger på manuell testning, men du arbetar också med testautomation och bidrar i felsökning när problem uppstår. Rollen passar dig som ser helheten, tänker ett steg längre än det enskilda kravet och gillar att samarbeta nära både teknik och verksamhet. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera praktiskt testarbete med kunskapsdelning i en komplex och samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu skapar och genomför manuella tester utifrån definierade krav.
Du bygger, underhåller och hanterar automatiserade tester, främst i Cypress men även med andra verktyg.
Du använder verktyg som SoapUI och Python-script som en del av testarbetet.
Du stöttar vid felsökning av problem i de applikationer och system som förvaltas.
Du fungerar som ett pedagogiskt teststöd till verksamheten och hjälper användare att genomföra acceptanstester på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.
Du bidrar till ett kvalitetstänk där både detaljer och helhetsperspektiv får rätt fokus.
KravDu har erfarenhet av att arbeta som testare i komplexa uppdrag.
Du har mycket god förmåga att planera, skapa och utföra manuella tester.
Du har erfarenhet av att arbeta med automatiserade tester.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är van att stötta verksamheten i testrelaterade frågor och kan förklara testarbete på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du tar ansvar för helheten och ser samband mellan krav, system och verksamhetsbehov.
MeriterandeGoda kunskaper i Cypress.
Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete inom testområdet.
Erfarenhet av SoapUI och Python-script.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
